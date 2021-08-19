今日最聚焦／當沖降稅延也救不了台股？專家點出原因所在

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那為何台股今日未續漲反而大跌？黃文清分析主要受國際因素影響，尤其美股重挫，市場擔心美國聯準會QE政策縮減，購債金額會減少，因而對資金面造成衝擊，這從今日美元走強、亞幣走弱就可看出，再加上市場對科技類股產品旺季、終端需求也有些疑慮所致。
對於原本金管會建議當沖降稅再延5年，最後拍板卻只延長3年，黃文清倒是認為不論3年還是5年都是正面影響，也無礙現階段交易規則及熱絡，他個人覺得3年或5年沒有太大差距，只要確認延長，就是一項正面政策，對短線交易者來就是一個工具，不管是避險交易還是投機交易，或是有些現股短線交易需求，都可以透過這樣的政策做某程度上的稅制優惠。
至於外界質疑台股價量齊揚，之前更一度登上萬八新高，當沖占集中市場比重更已突破4成，當沖降稅延長等於鼓勵投機？因此，之前市場也另一種聲音認為應該取消降稅，黃文清強調，原則上當沖就是一個工具，所有交易者尤其是一般投資者、散戶，不要為了當沖而當沖，並要有策略，包括短線投資策略，尤其過去大部分都在多頭上漲市場，投資人普遍較喜歡「先買後賣」的交易策略，但實際上以最近的行情來講，可能要稍微改一下交易策略。
他舉例像今年以來包括這一波台股從萬八急跌下來，就要適應，「不要為當沖而當沖」，並採取靈活交易策略，不管是手上現有部位做短線交易，或是避險部位做一些操作，還是當日交易過程中做一些靈活操作，都是可以考慮的方向，「如果你不要為當沖而當沖，其實它不會是一個過度投機的工具。」
不僅如此，當沖降稅對交易成交量來說是有些幫助，有助資本市場發展。黃文清進一步指出，當短線交易者做熱絡交易過程中，同時也促進一些中長期交易需求，也較不會受到量能限制，包括外資的操作。他說，過去台股成交量少的時候，外資幾乎主導整個台股交易市場，也可以說他們想怎樣就怎，他覺得如果當沖交易量大的話，像今年以來外資成交占比已經相對降低，即便今年外資賣超台股逾5千億，但台股還是呈現多頭市場，這就告訴你交易量多，某些程度上可以容納更多胃納量，並可適度減緩某些像外資今年態度較保守的賣壓。
至於那些類股較受當沖族青睞？黃文清分析原則上就是波動大及交易量大的類股，像過去集中在中小型電子股或IC設計、半導體相關，還有航運、原物料、鋼鐵族群，會被投資人選上做沖的可能性較高。不過，黃文清也提醒投資人，由於股價一天波動有可能遠大於當沖稅率的優惠，因此還是要以能夠獲勝、能夠操作獲利為一個最重要的依據，這樣做才可能會比較安全的操作策略。
不過，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。