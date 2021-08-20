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《綁架黃晸珉》是真的　影帝被緊綑、貼膠帶：很痛

▲黃晸珉電影裡被綑綁、貼膠帶，表示很痛。（圖／車庫娛樂）
▲黃晸珉電影裡被綑綁、貼膠帶，表示很痛。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-20 08:00:00

南韓影帝黃晸珉主演的電影《綁架影帝黃晸珉》，故事敘述演員黃晸珉，凌晨突然遭綁架，在沒有監視器、目擊者的情況下，他必須設法逃脫，更請到《暗殺》武術導演指導動作，是部寫實動作的驚悚片，黃晸珉對此表示：「基本上臉部和外表的疼痛都是真實的！」 

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▲▼黃晸珉對作品有信心，透露觀眾一定會嚇到。（圖／車庫娛樂）
▲▼黃晸珉對作品有信心，透露觀眾一定會嚇到。（圖／車庫娛樂）
▲▼黃晸珉對作品有信心，透露觀眾一定會嚇到。（圖／車庫娛樂）
《綁架影帝黃晸珉》除了有《極限逃生》、《軍艦島》製作團隊傾力打造外，曾參與《辣手警探》、《國際市場：半世紀的諾言》的攝影導演，更以特殊的攝影機，捕捉黃晸珉與綁匪之間刺激、疾速的追逐場面。 

電影《哭聲》、《暗殺》的武術導演，更為 《綁架影帝黃晸珉》打造盡量不使用CG的寫實動作場面，打鬥保證拳拳到肉，追逐場面會令人屏息觀看。對於該片力求真實，黃晸珉說：「我有很多被綁、被膠帶摀住嘴的畫面，很辛苦，我可以選擇鬆綁一點，但我不想，為了能讓臉上呈現痛苦的表情，所以被綁、被黏貼的很緊，還因此受傷了，基本上臉部和外表的疼痛都是真實的！」 

黃晸珉對作品十分有信心，他表示：「從電影的一開始，觀眾一定會有『天啊！怎麼辦！』的感覺，看到黃晸珉被綁架時，應該會希望我別被綁匪欺負，會想為我加油。而在看我逃脫的過程時，應該也會不停發出驚嘆聲！」《綁架影帝黃晸珉》9月17日在台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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