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8月22日祖父母節　新北市圖邀祖孫相揪線上共學

▲新北市立圖書館特舉辦「祖孫同樂會．E起來Play」線上系列活動。（圖／新北市立圖書館提供）
▲新北市立圖書館特舉辦「祖孫同樂會．E起來Play」線上系列活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-19 20:00:00

阿公、阿嬤跟著孫子一起Google Meet，嚐鮮線上課程，祖孫共學，快樂學習；8月22日是祖父母節，新北市立圖書館特舉辦「祖孫同樂會．E起來Play」線上系列活動，邀阿公、阿嬤和孫子一起透過數位科技學習互動、健康運動，拉近祖孫代間零距離。

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新北市立圖書館表示，8月的第4個星期日為祖父母節，臺灣正同時面臨「高齡化」與「少子化」的社會變遷，加上疫情衝擊，網路、線上課程興起；為讓兒童與長輩間有更多的互動交流，縮短世代差距，特舉辦「祖孫同樂會」E起來Play線上系列活動，讓孫子可當阿公、阿嬤們的專屬家教，一同學習。

「孫子當起阿嬤的專屬家教，協助老花眼的阿嬤用Line做電子卡片！」高齡近80的黃阿嬤說，雖然對電腦不在行，但是有乖孫協助，一次就上手；新北市立圖書館館長王錦華指出，祖孫共同學習，不僅可提升長輩的資訊能力，也能陪伴孩子一起成長。

「祖孫同樂會•E起來Play」線上系列活動，包括三峽分館8月20日下午2點的「祖孫同樂E起來」，將教祖孫用Line製作專屬的電子卡片，及有趣的童玩闖關遊戲；8月底前，只要將祖孫合影的電子賀卡或照片，上傳至新北市立圖書館臉書粉絲專頁，並留言給爺爺奶奶愛的話，便可以抽圖書禮券。

王錦華說，永和分館與泰山分館則為祖孫規畫專屬的「老幼線上健康運動課程」，永和分館8月20日「祖孫輕瑜伽—FUN輕鬆」、8月22日「祖孫輕有氧—同樂趣」，及泰山分館8月25日「祖孫互動肌力訓練」；詳細的活動資訊，請至新北市立圖書館的網站查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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