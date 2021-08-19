8月22日祖父母節　新北市圖邀祖孫相揪線上共學

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「孫子當起阿嬤的專屬家教，協助老花眼的阿嬤用Line做電子卡片！」高齡近80的黃阿嬤說，雖然對電腦不在行，但是有乖孫協助，一次就上手；新北市立圖書館館長王錦華指出，祖孫共同學習，不僅可提升長輩的資訊能力，也能陪伴孩子一起成長。
「祖孫同樂會•E起來Play」線上系列活動，包括三峽分館8月20日下午2點的「祖孫同樂E起來」，將教祖孫用Line製作專屬的電子卡片，及有趣的童玩闖關遊戲；8月底前，只要將祖孫合影的電子賀卡或照片，上傳至新北市立圖書館臉書粉絲專頁，並留言給爺爺奶奶愛的話，便可以抽圖書禮券。
王錦華說，永和分館與泰山分館則為祖孫規畫專屬的「老幼線上健康運動課程」，永和分館8月20日「祖孫輕瑜伽—FUN輕鬆」、8月22日「祖孫輕有氧—同樂趣」，及泰山分館8月25日「祖孫互動肌力訓練」；詳細的活動資訊，請至新北市立圖書館的網站查詢。
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