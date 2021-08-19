16歲就半工半讀！她曝堂妹「心酸處境」籲：沒錢別生小孩

現今工作難找、生活實屬不易，年輕人就算到了適婚年齡，也不敢輕易結婚，更不用說買房子、生養小孩了；對此，就有一名女網友表示，堂妹才16歲，卻要自己負擔諸多費用，生活相當辛苦，讓她簡直傻眼，直呼「沒錢真的別生小孩」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「沒錢真的不要生小孩」為題發文，表示這幾天跟才16歲的堂妹聊天，才發現堂妹學費是自己賺來的，當工讀生一個月2萬多元；但當原PO問到開學後該怎麼辦，堂妹則說「要繼續上班，因為媽媽說生活費、學費和校車費都要自己付，還有娛樂費，媽媽也不會給我」。





但這也讓原PO非常震驚，一個未成年的孩子竟然要承擔這麼多費用；後來原PO又問，開學後還能賺到2萬多嗎，堂妹則說最多只能賺到7、8千，「還要扣掉一些上交的錢，一個月也就5000而已，然後5000塊負責自己的生活費、飯錢和車費等等，還要存下來當自己的學費」。





▲有一名女網友表示，堂妹才16歲，卻要自己負擔諸多費用，生活相當辛苦，讓她簡直傻眼，直呼「沒錢真的別生小孩」。（示意圖／取自unsplash）

至於為何堂妹的媽媽不幫忙付錢，堂妹則說，媽媽因為她之前的國中學費貸款、房租等費用要煩惱，因此讓她自己負擔自己的費用，聽完這些的原PO，不禁心疼地在文末直呼「我真心覺得，沒錢真的不要生小孩，小孩來到這世上根本是來受苦的，投胎真的要投對，看著一個未成年的孩子承受這一個成年人承受的壓力感到有夠心疼」。





貼文一出，掀起熱議，「看完這篇文章，我真的很感激我爸媽」、「真心建議她讀夜校，白天賺錢，應該可以賺比較多」、「建議她可以辦學貸，現在打工賺的就差不多做生活費了，畢業之後再慢慢還學貸，這樣生活壓力才不會這麼大」、「可以辦學貸呀～利息很低而且畢業一年後開始繳就可以了！感覺原po的堂妹應該也是一個認真努力的人 相信他可以愈來愈好的」。（編輯：郭佩蓉）



