NOW早報／煮玉米直接下鍋就NG！行家曝「多一步」變香甜

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《小楊聊美食》表示，煮玉米看似簡單，因為它什麼都不需要放，只需要清水煮就可以，但材料的選擇、處理和煮的時間長短等，都是非常重要的關鍵。首先，要將玉米剝皮，但不能全部剝完，要留下一兩層外皮，這樣煮的時候能將玉米的營養鎖住，同時外皮的清香也會滲透到玉米中。
接著是最關鍵的一步，能讓玉米鮮嫩多汁又香甜，就是將玉米放到食用鹼水裡浸泡30分鐘左右，這樣玉米會更快速煮熟，並且能讓人體更好吸收玉米中的營養。最後放入鍋內，大火煮10分鐘，過程中要將玉米翻面數次，使它受熱均勻，這樣煮出來的玉米吃起來味道會更嫩、更香甜。
以上就是水煮玉米的關鍵撇步，掌握這些步驟，煮出美味的玉米就變成一件輕而易舉的事情，隨便煮都媲美外面買回來的，大家下次不妨也來嘗試看看。
今日天氣／各地多雲至晴 午後局部地區有雨
今（20）日鋒面離開，天氣較為穩定些，各地大多為多雲到晴，午後部分地區仍有短暫雷陣雨，降雨機率會比昨低一些，且雨區範圍也會少一點，各地山區及大台北地區依然有局部較大雨勢發生的機率，部分地區的降雨也有機會延續到晚上，午後仍需留意天氣的變化；溫度方面，各地高溫約32至34度，台東、南投及台北有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為悶熱。
政院拍板！當沖降稅延長3年 稅率維持1.5‰至2024年底
行政院會昨（19）日討論財政部擬具《證券交易稅條例》第2條之2、第3條修正草案，延長現股當日沖銷交易證券交易稅稅率1.5‰至2024年底。此措施自2017年實施至今已帶動市場交易量，達到提升市場交易動能，此次為促進證券市場發展需要再提出此修正草案。
影／阿富汗總統出現了！拍片證實在阿聯 否認捲鉅款落跑
武裝組織塔利班取下阿富汗首都喀布爾之後，總統甘尼（Ashraf Ghani）火速離開阿國，有外媒引述俄國外交人員及阿富汗駐塔吉克大使館消息指出，甘尼出逃時帶走大量鉅款，金額多達1.69億美元（折合新台幣約47億元）。甘尼本人則於18日在社交網站上傳影片，證實自己目前人在阿拉伯聯合大公國，否認有帶大量現金出逃，並聲稱打算在不久後返回阿富汗。
辭呈先收起來！威力彩連41摃 下期頭獎上看27億元
台灣彩券昨（19）日晚間公布威力彩派彩結果，第110066期威力彩頭獎未開出，也就是連續41期摃龜。台灣彩券表示，由於本期頭獎未開出，使得頭獎未開出期數達到41期，這也是自第三屆以來排名第4長的紀錄。
台彩指出，23日開獎的下期，預估銷售17.5億元，頭獎累積金額預估為27億元。若下期頭獎1注獨得，單注獎金為今年最高，第三屆以來，第四屆以來皆為第3高。
有片！徐若瑄「全素顏」嗑甜食 觀看數飆到15萬
徐若瑄父親節當天從新加坡返台，目前正在隔離檢疫，她18日吃完晚餐後頂著素顏自拍影片，大啖2樣甜點，邊吃邊哀號「越來越胖了」，還頻頻問粉絲是真的發福還是衣服的關係，沒想到，有人歪樓說：「是上圍變豐滿了！」影片觀看次數衝破15萬。（編輯：賴詠璿）