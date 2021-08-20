▲ Gogoro 推「考照神器 有 GO 罩你」多項服務 期望協助考駕照者一臂之力

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根據交通部公路總局資料顯示， 2019 年與 2020 年普通重型機車筆試報考的總人次為 55.3 萬人、參與路考的總人次為 81.1 萬人。為降低交通違規率及肇事率，公路總局與時俱進、不斷調整考照項目及流程，使其更加嚴謹及安全；各地市政府也鼓勵民眾報名參加機車駕訓課程，學習交通安全觀念與技巧。
Gogoro 特別開設考照神器筆試練習網站，收錄 2021 年最新版交通部公路總局機車筆試題庫，考生可反覆進行練習，模擬考完之後還可以即時查看結果，並由網頁提供解析參考。配合考照神器練習網站上線，只要於 10/31 前挑戰線上筆試精選必考 50 題，留下領獎資料即可享優惠三重送，包括：(1) 獲得 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車（一台）抽獎機會、(2) 收到電子兌換券可至指定門市領取限量型速 S 摺扇、(3) 收到購車加碼送復古騎士安全帽憑證。考照神器筆試練習網站請見活動網頁：https://www.gogoro.com/tw/event/licensepractice/ 。
除了考照神器筆試練習網站之外，Gogoro 亦提供考生可預約 Gogoro 全車系智慧電動機車，在有普通重型機車駕照的朋友陪同下，取車至主管機關及各縣市政府公告之練習場地，進行 3 小時「免費」的深度路考練習。同樣於 10/31 前預約並完成取車練習者，也有機會參加 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車（一台）抽奬。考照預約試騎方案請見活動網頁：https://www.gogoro.com/tw/book-a-ride/?model=gogoro-s 。
除了直接幫助考生，Gogoro 更與台北市交通局共同推廣宣導駕駛學習課程，鼓勵民眾在考照前能先透過駕訓班，學習正確駕駛習慣、交通規則及養成防禦駕駛之觀念；Gogoro 首波與大台北駕訓班及大龍港駕訓班合作推出「型速駕訓班」推廣活動，讓考照新手可以在專業訓練騎乘場地、使用 Gogoro 旗下多款智慧電動機車進行考照練習。凡報名全台道安講習合作駕訓班者，成功考照後不但可領取政府補助 $1,300，還可憑駕照及報名收據至全台 Gogoro 門市另享購車優惠，再贈送限量極輕都會風雨衣。此外，於 12/10 前至台北市交通局合作指定的 4 家普通重機駕訓班報名普通重型機車駕駛訓練課程並完成資料登錄，前 1,000 名還會加碼獲得 $100 元 GoShare 騎乘金。
新學期迎新坐騎
為滿足新手上路的新車需求，Gogoro 特別推出多項購車優惠方案：包括Gogoro S2、Gogoro S3、Gogoro VIVA MIX 系列。購買電動機車除了享有政府補助最高 24,000 元[1]，即日起至 9/12，Gogoro「開學季 全民 GO 樂」活動再提供半年資費 0 元起[2]，限定車款早鳥禮與日付不到 30 元的付款方案。欲瞭解更多考照專屬購車優惠細節請參考活動網頁：https://events.gogoro.com/licensepromotion2021 。
備註：
- 政府最高補助24,000元，係以南投縣汰舊並新購電動機車補助，再加上中央政府補助款之金額，此金額僅供您參考使用。補助方案之相關具體規定及限制，包括但不限於申請方式、期限或名額等，可能隨時有變動或名額用罄之情形，仍依中央或地方政府所公告之法令及規定內容為準。
- 月付0元：係指參加人可以參加上市相關專案，可享有共六個月電池資費折抵299元優惠，如優惠期間選用自由省299方案，電池服務費用基本費為0元，惟如帳單週期電池服務費用扣抵前述方案享有電池使用費折抵金後，仍有其他電池服務費用，仍應依前述方案計費機制計算繳納電池服務費用。