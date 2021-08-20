巴西衛生當局建議：追打第3劑科興疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
國家衛生監測局主任福瑞塔斯（Meiruze SousaFreitas）表示，布坦坦研究所尚未提出申請分析追打第3劑CoronaVac，但有鑑於程序複雜，且源自印度的Delta變種病毒株在巴西流行，追打第3劑疫苗可以防止老年人的嚴重病例。
國家衛生監測局已批准輝瑞（Pfizer/BioNTech）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）評估為接種2劑疫苗超過6個月者追打第3劑疫苗的安全性、有效性和免疫原性。
專家指出，許多疫苗需要多劑量才能達到完全的免疫效果，像是脊髓灰質炎疫苗需要接種4劑，肝炎疫苗需要3劑。破傷風和白喉疫苗最好每隔10年追打1劑，因為免疫力會隨著時間降低。
還有其他疫苗需要更頻繁地接種，像是流感疫苗就應每年更新，但不是為了增加免疫力，而是因為每個季節都會出現新病毒株。
COVID-19是一種相對較新的疾病，在過去2年才出現，還不知道是否需要追加劑量、間隔多久、抑或受到不斷出現新病毒株影響，疫苗必須定期更新。
近幾個月來的科學研究指出，COVID-19疫苗安全有效，可降低感染病毒和傳染給他人的機率，並預防發展成重症或死亡。
聖保羅大學（USP）附設醫院臨床和流行病學研究中心醫生畢坦庫（Márcio Bittencourt）認為，在追打第3劑疫苗之前，必須確保廣大人群已完整接種疫苗，獲得免疫保護，擴大疫苗接種覆蓋率比追打第3劑疫苗重要。（編輯：黃自強）1100820