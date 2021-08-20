台股連跌！謝金河曝「外資買超陸市場」原因：送入火葬場
昨（19）日外資賣超台股501.34億元，造成加權指數重挫450.87，台股連跌9個交易日，反彈一天又再度重挫；而外資去年賣超台股5394.7億元，今年已經超過5300億，財訊傳媒董事長謝金河直言，理論上「外資很少連續兩年大賣超台股」，今年是外資把自己送入中國大陸的火葬場。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 07:53:38｜2021-08-20 07:53:50
謝金河昨在臉書寫下，台股19日連跌9個交易日，反彈一天又再度重挫，外資大賣超逾500億，台股跌450點，成了昨天市場議論的焦點。他分析外資去年賣超台股5394.7億元，今年已經超過5300億，理論上，外資很少連續兩年大賣超台股，今年外資賣超台股，到現在還沒有停止，這當中很大的原因是明晟（MSCI）不斷調高中國大陸股市的權重，迫使外資大舉加碼。
此外，謝金河統計外資今年在亞洲市場的買賣超數據，發現今年外資買超中國大陸380.5億美元、賣超南韓256.8億美元、賣超台股161.4億美元，若再加上昨天已經超過180億美元；外資在越南、馬來西亞、泰國、菲律賓都是賣超，這也意味外資大舉減碼亞太市場，現在在中國大陸遭到獵殺，南韓與台灣變成外資的提款機，如果把台股和南韓股市放在一起看，這一個月來簡直一模一樣，台積電走勢像三星，記憶體像SK海力士，全因外資大幅賣超半導體股。
不過，謝金河坦言，我們很難直接印證，外資是賣台灣及南韓，全部資金壓在中國大陸，唯一可以肯定的是「大力加碼中國股票肯定賠慘！」今年重要中資企業市值截至昨日已經蒸發1.9兆美元，這次外資太看好中國，在不知不覺中把自己推入中國的火葬場，這回元氣大傷，只能不停地變賣有獲利的標記套現，並稱「這回台灣和南韓同病相憐，共同成為外資的提款機！看來台股壓力尚未解除」。（編輯：賴詠璿）