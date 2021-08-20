賈永婕錯愕宣布「送PAPR至大馬卡關」　坦言承擔不起後果

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賈永婕透露：「剛剛接到電話原本已經進入機場倉儲的54台、價值150多萬的PAPR無法運去馬來西亞！原因是原製造德國的進出口管制局，規定PAPR不得跨國出口，沒想到就算是捐贈也不行！」，她表示事情來得令人錯愕，雖然有些失望但是完全能理解也能接受，坦言若執意要做的話，台灣的分公司有可能會因此丟執照，自己也承擔不起。
賈永婕透露這次會幫忙馬來西亞的背後原因，「是有一天晚上老公傳了黃明志的影片給我看，影片中需要的物資，剛好跟我當初在台灣採購的東西，有部分是一樣的，所以滿腔熱血要幫忙」，透露這幾天一群人忙著報關、文件、流程，還有處理之後清關、貨代、運輸、醫療執照、稅務的問題。
賈永婕認為雖然這次遇到難題，不過也不能害到幫助自己的隊友，認為這是老天爺出的考驗，請她以別的方式去完成，最後還不忘喊話：「台灣、馬來西亞不斷的跨海研究溝通，每一個關卡、難處都沒有人放棄，不斷的努力去達成任務。」
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