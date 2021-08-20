吳釗燮投書加媒　籲聯合國體系接納台灣

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面對高傳染性Delta變種病毒帶來另一波疫情高峰，世界各國無不殷切期盼聯合國能更加強化以解決危機，迎來更理想的復甦及永續重建。
吳釗燮表示，「這是需要所有人共同投入的艱鉅任務，台灣已準備好作出貢獻，現在正是聯合國接納這個可貴夥伴的時刻」。
吳釗燮指出，過去數月間，台灣在成功防疫近一年後，如同其他許多國家，面臨一波升溫的疫情。但台灣控制得宜，也因此更有能力與友邦及夥伴國家合作因應疫情帶來的挑戰。
專文指出，台灣優異的防疫能力、迅速滿足全球供應鏈需求的實力，以及持續對夥伴國家提供實質協助，在在說明，沒有理由不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色。
吳釗燮說，然而，在中華人民共和國施壓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據。但該決議文字十分明確，僅處理了中國在聯合國的代表權，隻字未提中國所稱對台灣擁有主權，亦未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。
他強調，中華人民共和國從未統治台灣，這是事實，也是台灣海峽兩岸的現狀；只有台灣人民以民主程序選出的政府，才能在國際上代表台灣。中華人民共和國藉著將2758號決議文與北京「一個中國原則」劃上等號的錯誤作法，專斷地將其政治立場強加於聯合國。
吳釗燮指出，荒謬之處還不止於此，聯合國不當排除台灣，也阻礙台灣公民社會的參與；持台灣護照者不被允許進入聯合國參訪或出席會議，台灣媒體也無法取得記者證入場採訪。遭受如此歧視性待遇的唯一原因，就是國籍。
吳釗燮表示，過去60年來，台灣持續向全球各地的夥伴國家提供援助，聯合國通過「2030年永續發展議程」後，台灣更聚焦協助其夥伴達成「永續發展目標」（SDGs），近來則致力於協同抗疫及疫後復甦。
值此全世界呼籲採取氣候行動，以期在2050年前達成淨零碳排放目標，台灣正積極研擬達成該目標的路徑圖，並制定相關法規加速進程。
吳釗燮指出，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）在今年6月連任宣誓演講中，強調疫情使各國體認到彼此休戚與共；唯有接納所有各方參與，聯合國及其所服務的國家與人民才能真正受益。
他表示：「在世人共同努力邁向復甦之際，將有能力作出貢獻的夥伴拒於門外，對全球而言，是道德及實質的損失。台灣是世界的良善力量，現在正是接納台灣、讓台灣幫忙的時刻。」（編輯：周永捷）1100820