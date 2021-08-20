拜登表態捍衛台灣？外國學者持不同看法掀議

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布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員塔曼德(Caitlin Talmadge)聲稱，聽到美國總統把對台承諾和北約、日本和韓國並列，是很不尋常的；倫敦國際戰略研究所(IISS)歐洲高級顧問海斯堡(François Heisbourg)也在推特上評論，拜登邁出好的一步，中國將因此意識到，在台灣問題上測試美國，會面臨很高的風險。
只不過，有關改變對台立場、從模糊轉為清晰的建議，遭到白宮印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)反駁，他在5月曾表態，這種做法「有重大的缺陷」。
此外，拜登提及的北約條約第5條，有關集體防衛的規定，以韓國來說，韓國是美國的條約盟友，雙方存在共同防禦協議；但自1979年美中建交以後，美台關係便已轉為非官方，因此也有學者認為，拜登此言，似乎是把台灣與華府有明確做出防衛承諾的國家搞混了，或是再度出現口誤的情況。
美國德國馬歇爾基金會的台灣問題專家葛來儀(Bonnie Glaser)指出，拜登的描述存在明顯錯誤，1954年到1979年間，美國對台灣確實有類似北約第5條款的承諾，即《中美共同防禦條約》(Sino-American Mutual Defense Treaty, MDT)，但該條約已於1979年廢除，改由美國國會通過的國內法《台灣關係法》取代；而目前拜登政府並沒有考慮，要在台灣議題上重返該承諾。
葛來儀也表示，拜登遵守對台灣的承諾是好事，但在做這類聲明時，應該要準確且慎重，以免造成外界對美台政策的混亂。