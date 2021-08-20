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拜登表態捍衛台灣？外國學者持不同看法掀議

▲美國總統拜登18日接受媒體專訪，被問到許多有關阿富汗的議題時，提到台灣以及防衛方面的承諾，再次引起討論。（圖／截取自ABC News YouTube頻道)
▲美國總統拜登18日接受媒體專訪，被問到許多有關阿富汗的議題時，提到台灣以及防衛方面的承諾，再次引起討論。（圖／截取自ABC News YouTube頻道)

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-20 11:46:26｜2021-08-20 11:53:12

美國總統拜登(Joe Biden)18日接受美國媒體獨家專訪，被問到最近因撤軍阿富汗，導致中國高調主打「棄台論」時，表示台灣與阿富汗情況不能相提並論，並說若任何人入侵北約，美國會做出回應，這對台灣、日本、韓國也一樣適用。拜登的言論再次引起討論，有人認為這是拜登自1月底上任以來，對防衛台灣做出的最清晰表態；但也有專家分析，拜登明顯是說錯了話，美國對台策略其實並無多大改變。

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《路透社》分析指出，美國長期以來一直奉行「戰略模糊」政策，現在拜登的言論，似乎改變美國長期以來的對台立場；何況過去這段時間，美國陸續有聲音傳出，由於北京的軍事壓力持續增加，美國應給予台灣更明確的安全保證。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員塔曼德(Caitlin Talmadge)聲稱，聽到美國總統把對台承諾和北約、日本和韓國並列，是很不尋常的；倫敦國際戰略研究所(IISS)歐洲高級顧問海斯堡(François Heisbourg)也在推特上評論，拜登邁出好的一步，中國將因此意識到，在台灣問題上測試美國，會面臨很高的風險。

▲對於拜登的挺台言論，有國外學者表達支持，認為這能明確向北京釋放訊號。（圖／翻攝自推特）
▲對於拜登的挺台言論，有國外學者表達支持，認為這能明確向北京釋放訊號。（圖／翻攝自推特）
只不過，有關改變對台立場、從模糊轉為清晰的建議，遭到白宮印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)反駁，他在5月曾表態，這種做法「有重大的缺陷」。

此外，拜登提及的北約條約第5條，有關集體防衛的規定，以韓國來說，韓國是美國的條約盟友，雙方存在共同防禦協議；但自1979年美中建交以後，美台關係便已轉為非官方，因此也有學者認為，拜登此言，似乎是把台灣與華府有明確做出防衛承諾的國家搞混了，或是再度出現口誤的情況。

▲美國知名台灣問題專家葛來儀認為，拜登的有關說法存在錯誤。（圖／翻攝自推特）
▲美國知名台灣問題專家葛來儀認為，拜登的有關說法存在錯誤。（圖／翻攝自推特）
美國德國馬歇爾基金會的台灣問題專家葛來儀(Bonnie Glaser)指出，拜登的描述存在明顯錯誤，1954年到1979年間，美國對台灣確實有類似北約第5條款的承諾，即《中美共同防禦條約》(Sino-American Mutual Defense Treaty, MDT)，但該條約已於1979年廢除，改由美國國會通過的國內法《台灣關係法》取代；而目前拜登政府並沒有考慮，要在台灣議題上重返該承諾。

葛來儀也表示，拜登遵守對台灣的承諾是好事，但在做這類聲明時，應該要準確且慎重，以免造成外界對美台政策的混亂。

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