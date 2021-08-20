蔡依林變「全聯小姐」代言印花 換鍋具換拚業績成長10%
疫情期間民眾減少出門次數，不少人三餐都改在家親自下廚，連帶推升了超市業績，全聯也趁勝追擊，找來大咖天后蔡依林代言全新印花活動，希望拉抬買氣。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-20 17:31:20
全聯看準支付趨勢，首推數位印花集點活動，全聯表示，過去印花活動自2015年執行至今，將邁入第12檔活動，前面11檔印花活動累計已發出約20億張印花貼紙，用長度換算約可繞台灣90圈，響應環保以及支付趨勢，全聯這次還推出「請支援印花活動」，讓民眾可以互相轉讓印花，希望鼓勵民眾多多使用數位印花來集點。
全聯表示，因為觀察到消費者在家做菜機會變多，特別邀請流行天后蔡依林，成為「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購代言人，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，過去11檔印花活動，換出超過1100萬件商品，金額突破110億，平均每檔印花活動能創造10億業績。
全聯強調，這回找來流行天后蔡依林助陣，就是期望本檔可再突破歷史換購記錄，帶動業績較去年同期成長10%。
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