被邀面試「電話中卻只提2事」！女一聽抖爆：心臟要夠大
公司在徵求人才時，倘若判斷求職者的經歷符合該職缺，事後會透過電話或E-Mail通知，以此詢問面試時間。不過，昨（19）日就有一名女網友指出，某間公司突然來電，甚至當下立馬進行電話面試，但內容中只講述「2件事」，讓她嚇壞詢問「請問這是屎缺嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 13:35:25
原PO於Dcard上發文，表示昨日接到公司打來一通電話，沒想到一接起立馬進入電話面試，且對方在電話中幾乎沒有向她提出問題，只向她講解「公司背景、職務介紹」2件事，甚至直接坦言該工作很累、很忙且事情很雜。
不僅如此，原PO也透露「沒加班費、沒獎金也沒有年終，但公司聽他講起來好像不差？？」最後對方還詢問她「明天可不可以來上班？」讓她嚇壞詢問「請問…這是屎缺嗎？」
面試過程曝光後，就引來網友傻眼留言，「一定是！連要妳帶履歷表都沒的，一定是要壓榨妳」、「這麼急，感覺就是屎缺，沒加班費沒年終，面試公司細節都沒說，就叫你去上班，心臟要夠大顆」、「沒加班費、沒獎金、沒年終看到這裡我就不想去了= =」、「我遇過直接發email叫我直接去上班，我直接忽視，因為我從來沒有面試過那家公司，就知道那個位子一定很有問題，我相信他應該同時發很多email，看哪隻魚會上鉤」。
事實上，若有雇主要求員工延長工作時間，卻不給或少給加班費，根據勞動基準法第79條第1項第1款、第80-1條第1項等規定，雇主恐被處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：陳雅雲）