朱立倫稱教練兼投手不妥 江啟臣回嗆：2024黨主席親征嗎
國民黨主席江啟臣日前表態，2022年地方選戰，若黨有需要願意參選，但競爭對手、國民黨主席候選人朱立倫今（20）日批評總教練兼投手不太適合，江啟臣接受廣播節目專訪則回嗆，「所以2024黨主席親征嗎？」
記者余祥／台北報導
2021-08-20 13:42:31｜2021-08-20 13:42:40
主持人詢問，如果參選桃園市或高雄市長，要遷移戶籍，立委資格怎麼辦？江啟臣僅表示，「技術性問題再來討論」，他並強調明年選舉，國民黨的目標就是不能低於15個縣市。
江啟臣說，無論做為球員或教練，都要觀察環境變化，總教練要能靈活調度，戰術也要靈活，黨主席是團隊的一員，當團隊有需要時，必須隨時做好準備，所以當黨有需要，他絕對義不容辭。
至於前總統馬英九日前稱他不知道兩位國民黨主席候選人朱立倫、江啟臣的兩岸論述有何差別，江啟臣說，「他（馬）可能不知道朱立倫的」，但自己與馬英九已經討論過好幾次。
江啟臣說，曾向馬英九報告目前兩岸情勢，認為國民黨應該在兩岸之間扮演更積極的角色，他還告訴馬英九，如果自己連任成功，要推動兩岸交流，希望馬英九能扮演溝通代表，馬英九當場有點頭，而且他自己也不排除扮演角色。