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從啦啦隊到當評審！梓梓、壯壯性感現身　揪女孩一起圓夢

▲梓梓（左圖右）、壯壯（左圖左）性感現身，揪女孩一起圓夢。（圖／夢想家娛樂提供）
▲梓梓（左圖右）、壯壯（左圖左）性感現身，揪女孩一起圓夢。（圖／夢想家娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-20 14:20:46

啦啦隊女神壯壯和梓梓，都擁有亮麗的外型和火辣的身材，昨（19）日2人一同擔任「台新夢想家職籃啦啦隊」徵選的評審，希望可以找到同樣熱愛舞台，也關注籃球賽事的女孩們，一同加入啦啦隊。壯壯身穿淺藍色細肩洋裝亮相，梓梓則是綁起俏麗的公主頭，貼身的衣服出賣前凸後翹的好身材，2人精心打扮出席，就是希望抱有啦啦隊夢想的女孩們，可以一起加入行列。

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▲「台新夢想家職籃啦啦隊」尋找熱愛舞台的女孩。（圖／猿聲提供）
▲「台新夢想家職籃啦啦隊」尋找熱愛舞台的女孩。（圖／夢想家娛樂提供）
梓梓是女團「伊梓帆」的隊長、前《大學生了沒》節目班底，23吋的螞蟻腰、32E的傲人上圍猶如「真人版娜美」，而擅長舞蹈的梓梓時常在IG上分享熱舞影片，總能吸引許多粉絲目光，昨天她也透過限時動態發出與壯壯的同框照，感性寫下：「一起從啦啦隊跳到當評審的日子。」壯壯同樣也轉發貼文，2人私下好感情表露無遺。

▲梓梓擅長舞蹈。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擅長舞蹈。（圖／梓梓IG）
▲壯壯（右）、梓梓（左）私下好感情表露無遺。（圖／梓梓IG）
▲壯壯（右）、梓梓（左）私下好感情表露無遺。（圖／梓梓IG）
來台北生活已經8年的壯壯，甜美的笑容和姣好的身材擄獲不少粉絲，不過她日前曾在節目上透露，能擁有現在穠纖合度的體態，是因為到台北發展後，受到同儕的影響，才慢慢開始注意外表，變得愛漂亮，還自爆曾胖到70幾公斤，當時光是一餐，就能吃下80顆水餃，最後靠著運動、飲食控制才成功減下22公斤。

▲壯壯曾胖到70幾公斤。（圖／壯壯IG）
▲壯壯曾胖到70幾公斤。（圖／壯壯IG）
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