吳慷仁開拍前撂1句話　法比歐《斯卡羅》繩刑放膽演

《斯卡羅》明（21日）將播出第三、四集，美國駐廈門領事李仙得（法比歐飾）來到社寮，見庄口洋人無頭屍而震驚，震怒對水仔（吳慷仁飾）施刑，這場麻繩拉扯戲總共拍了兩次，法比歐表示：「每次都是真的全力拉，不然畫面不夠真實，慷仁跟我說，不用擔心他，他自己會抓角度，讓我可以很放心地演出。」這也是兩人在拍攝時的第一場對手戲，吳慷仁記得拍攝當天，太陽已經快下山，而且天空還飄著毛毛細雨，「別看法比歐那麼壯，他要拖著一個人的重量，其實很不容易。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-20 16:57:04
吳慷仁與法比歐在劇中關係緊張，每回對戲的情緒起伏都很大，這對私下個性溫和的法比歐來說很是挑戰，他透露這場戲的幕後小故事，「李仙得想要找生還者，他到了現場，沒料到會看到屍體掛在上面，他當時覺得自己任務失敗了，情緒需要很激動，上戲前我請周厚安用力推我、激怒我，讓我達到需要的情緒。」吳慷仁則為水仔說情：「水仔的命運游走在外人跟斯卡羅之間，這是他無法迴避的，也不知道如何選擇才是正確的，社寮的人口沒有閩、客兩邊人數多，站在他的立場，為了部族生存，劇情前半段的水仔，只能極力拉攏有勢的一方，很用力的想要做些什麼。」 吳慷仁入魂《斯卡羅》社寮頭人「水仔」，從體型、口音下了極大功夫，大秀閩南語道地「氣口」的吳慷仁，事實上台語程度並不「輪轉」，開拍前，透過朋友的牽線找到金枝演社劇團、人稱「二哥」的王榮裕向他請益，「他不認得我是誰，是後來被我『盧』到，願意一字一句錄下發音教我，非常感謝他，最後我學到的認知是，水仔講的閩南語有一點點不一樣，講話時尾音有一點是上揚的。」吳慷仁笑言：「導演搞定我之後就沒有再聯絡，不曉得他放心個什麼勁，可能就是相信我吧，所以我也把自己準備好，讓他放心。」