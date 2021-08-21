菲國10至14歲孕婦數攀升　淺談亞洲未成年懷孕狀況

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伴隨童婚而來的議題則是早孕，年輕女孩因此被剝奪教育、工作能力，尚未認清這世界就成為孕婦，並且面臨危險的妊娠併發症與死亡。聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）表示：「疫情使得數以百萬計女孩們原本艱困的處境變得更糟。」
而提出將加強預防的菲律賓，該國人口與發展委員會執行長培瑞斯（Juan Antonio Perez III）表示2010年菲律賓平均每天有3名10到14歲的少女生下新生兒，但到了2019年，平均每天有7名10到14歲的小媽媽生下新生兒，增幅甚大。「疫情去年爆發後，青少女懷孕問題可能愈加惡化。菲律賓大學人口研究所指出，實施封城管制措施下，菲國小媽媽人數預計成長21.04%。」他說。
舉例來說，去年10月22日，菲律賓就發生一起48 歲男子迎娶 13 歲小女孩做第五任妻子的事件，婚禮現場上小女孩一臉羞澀，非常年幼，且荒謬的是這名新郎已有和前幾任妻子所生的孩子，年紀還跟這名女孩相仿。這場婚禮也成揭露童婚依然存在於全球的殘酷縮影。
根據當地媒體報導，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已在6月簽署行政命令，將預防青少女懷孕列為「國家優先事項」（national priority）。希望透過社區和學校全面性教育、反婦幼暴力行動、社福部門和地方政府介入，預防青少女懷孕並對社經地位較低的小媽媽們提供協助。
如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《台灣開放青少年施打莫德納！日本早已開放成效一次看》以利了解。
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