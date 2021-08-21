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菲國10至14歲孕婦數攀升　淺談亞洲未成年懷孕狀況

▲在全球，仍有許多國家有童婚、未成年懷孕的現象發生。（圖／達志影像／美聯社）
▲在全球，仍有許多國家有童婚、未成年懷孕的現象發生。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-21 01:00:00

隨著新冠肺炎疫情在各國蔓延，除了疫情問題之外，各國經濟、社會和民生問題都逐漸浮上檯面。菲律賓人口政策官員在18日指出，10 到14歲小媽媽人數在近幾年持續攀升，且由於疫情爆發，情況更趨嚴重。菲律賓總統杜特蒂已簽署行政命令，將預防少女懷孕列為菲律賓「國家優先事項」。四方報團隊整理亞洲未成年懷孕狀況，帶大家一次了解。

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在我國，跟未滿16歲男女發生性行為，不論是否為合意性交，都觸犯刑事犯罪，未成年被害人的父母有權提出刑事告訴，台灣目前童婚比率偏低，但反觀全球，仍有許多國家有童婚、未成年懷孕的現象發生。根據世界展望會調查，每5位女童中，就有1名被迫成為兒童新娘；且疫情之下，8500萬兒童因疫情隔離，處於心理、生理甚至性暴力的威脅狀況．甚至疫情造成的貧窮導致童婚議題更趨嚴重，預估未來兩年內，至少有400萬女孩因為家境更趨嚴重的貧窮而被迫結婚。亞洲中有全球童婚率最高的孟加拉，超過一半的女孩在18歲前結婚；在印度，也有27％的女孩在18歲生日前進入婚姻。可以說，「貧窮」是童婚、童工和其他問題的主要原因之一，而疫情帶來的經濟衝擊則間接加深了這現象。

伴隨童婚而來的議題則是早孕，年輕女孩因此被剝奪教育、工作能力，尚未認清這世界就成為孕婦，並且面臨危險的妊娠併發症與死亡。聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）表示：「疫情使得數以百萬計女孩們原本艱困的處境變得更糟。」

而提出將加強預防的菲律賓，該國人口與發展委員會執行長培瑞斯（Juan Antonio Perez III）表示2010年菲律賓平均每天有3名10到14歲的少女生下新生兒，但到了2019年，平均每天有7名10到14歲的小媽媽生下新生兒，增幅甚大。「疫情去年爆發後，青少女懷孕問題可能愈加惡化。菲律賓大學人口研究所指出，實施封城管制措施下，菲國小媽媽人數預計成長21.04%。」他說。

舉例來說，去年10月22日，菲律賓就發生一起48 歲男子迎娶 13 歲小女孩做第五任妻子的事件，婚禮現場上小女孩一臉羞澀，非常年幼，且荒謬的是這名新郎已有和前幾任妻子所生的孩子，年紀還跟這名女孩相仿。這場婚禮也成揭露童婚依然存在於全球的殘酷縮影。

▲去年10月22日，菲律賓就發生一起48
▲去年10月22日，菲律賓就發生一起48 歲男子迎娶 13 歲小女孩做第五任妻子的事件，婚禮現場上小女孩一臉羞澀，非常年幼，且荒謬的是這名新郎已有和前幾任妻子所生的孩子，年紀還跟這名女孩相仿。（圖／翻攝自官方臉書）
根據當地媒體報導，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已在6月簽署行政命令，將預防青少女懷孕列為「國家優先事項」（national priority）。希望透過社區和學校全面性教育、反婦幼暴力行動、社福部門和地方政府介入，預防青少女懷孕並對社經地位較低的小媽媽們提供協助。

如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《台灣開放青少年施打莫德納！日本早已開放成效一次看》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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