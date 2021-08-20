老婆說「這句話」只是話術？眾人一面倒力挺：這老公問題
有時候家裡沒有煮飯，家人都會交代自己要在外面處理，如果回家時多帶一份食物回來，也許還會讓家人備感窩心。不過有一位網友卻因為少了這個貼心的舉動，被家人反問：「怎麼只買自己的」，讓他不知道該如何是好，上網詢問遇到這種狀況該怎麼辦。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 15:19:12
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發了一篇文章寫道，「弱弱的問一下各位偉大的男性同袍們，當另一半要你晚餐自理時，買回家後卻說『你怎麼只買自己的』，此時的你該如何反應」，並且用＃字 hashtag「我只是上來討拍 」、「地方爸爸求壯大」。
這則貼文一曝光，也引起網友熱議，直呼「這就是你的問題了，我和我家人要買東西吃前都會問對方要不要吃東西」、「我是不管買什麼都會問一下我老公要不要，我老公也是」、「你沒問對方，是你的問題」、「你要回家之前應該要問老婆餓嗎？懂？」、「這你就不對了，先把餐給老婆自己再出去買一份，結案！」。
也有網友說，「這種事情真的火一把啦，深受其害很多次」、「我覺得挺正常的耶」、「為男性朋友默哀一分鐘....幾乎留言都說是男性的問題.....講這種話的，真的是沒被氣過吧」、「我都在外面吃完才回家」、「我都幫你想好了，一人吃一半，感情不會散！」、「在交往時，就要慢慢知道對方個性習慣了啊」。（實習編輯：王麗雯）