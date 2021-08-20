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羽球／全國二次排名賽屏東開戰　為杭州亞運做準備

▲世界排名第23-楊博涵(左)盧敬堯(右) 皆參戰混雙賽事。（圖／中華羽協提供）
▲世界排名第23-楊博涵(左)盧敬堯(右) 皆參戰混雙賽事。（圖／中華羽協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-20 15:32:55

2021年第二次全國羽球排名賽將於8月24日至9月2日在屏東縣立體育館火熱開打，這場台灣年度最高級別的羽球個人賽事，最終成績將作為「2022年杭州亞運會」代表隊之遴選依據，女單白馭珀、男雙世界排名第23的盧敬堯/楊博涵等好手都將出戰。

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這場台灣年度最高級別的羽球個人賽事，由中華民國羽球協會與屏東縣政府共同主辦，YONEX優乃克贊助，總獎金高達新台幣35萬3千4百元，因最終成績將作為「2022年杭州亞運會」代表隊之遴選依據，吸引全國各地好手齊聚參賽，包括：林俊易、李佳豪、李哲輝/楊博軒、蘇敬恒/葉宏蔚、李佳馨、白馭珀、宋碩芸…等知名選手都將出戰，此外，世界排名第23的盧敬堯/楊博涵也有報名混雙賽事，參賽陣容相當堅強。

而東京奧運參賽選手包含戴資穎、周天成、王子維、金牌男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，因世界排名為前25，免參加此次排名賽，將直接保留至培訓隊第二階段名單，因此不會出戰此次賽事。

▲二次排名賽屏東開戰!
▲二次排名賽屏東開戰! 國內好手齊聚國境之南。（圖／中華羽協提供）

全國羽球排名賽一年共有兩次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，今年度選址於國境之南，由屏東縣政府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，即使鋪滿十面場地，場館仍有舒適的活動空間。本場賽事是繼2017年全國羽球團體錦標賽及2020全中運羽球賽後，再次於屏東舉辦的大型羽球賽事。

配合政府防疫政策，此賽事不開放觀眾入場，主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，除了進場人數有管制之外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫之規定，並全面禁止飲食。訂定嚴格的防疫規範，為的就是要提供選手們一個安心的比賽環境，在防疫安全的前提下順利完賽。

雖然無法到場支持選手，但主辦單位特別將賽事轉播規模大幅提升，不僅甲組決賽邀請緯來體育台進行現場轉播，為期十天賽程更有達克運動提供三個場地的網路直播！賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷朋友們能透過手機及電腦一同欣賞精采賽事，為羽球好手們加油！(直播平台連結：https://reurl.cc/149qAQ ) 

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