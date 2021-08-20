台中國際機場門戶計畫　議員要求納入三大安置措施

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王立任表示，台中國際機場由於近年來客運及貨運量逐年成長，加上鄰近有許多產業聚落包含台中港關聯工業區、中科園區、台中工業區、及潭子加工出口區等科技產業，因此進而規劃開發機場周邊區域，建立台中市的空港門戶。
王立任指出，目前都發局的短期規劃將把中航路一段拓寬為100公尺的門戶大道，會影響到367戶的權益，人數眾多。但因為以前的區段徵收都只有安置街廓的一種選項，讓被徵收的民眾處於劣勢，因此要求都發局在「台中國際機場門戶計畫」報給內政部都委會時一定要納入農民的權益保障，如設置農業區、拆遷補償措施，如人口遷移費、拆遷安置的多元選項，如房租補助費或社會住宅安置，等三大安置措施，以保障拆遷戶的權益。
張玉嬿表示，重大市政建設拆遷補償費從優從速才是正道，市府既已將「機場園區計畫」納入施政重點，那麼屬於先期規劃的國際機場門戶地區都計變更，都發局就應該趕快辦理，安置民眾措施務必從優，充分和住戶溝通，那麼才有機會快速定案。
議員共同呼籲，都發局在開發「台中國際機場門戶地區之變更都市計畫案」時必須充分的跟當地的民眾溝通，確保每位民眾都了解開發的程序，還有自己的權益，同時也要求都發局一定要對受影響的住戶從優從寬，讓大家都能得到完善的安置。
都發局說，台中國際機場以短、中、長期發展期程妥善規劃及開發，並預留機場捷運用地，以順利銜接機場的建設計畫，提高交通物流運輸系統可及性及便捷性。短期推動的「變更台中港特定區計畫（配合台中國際機場門戶及周邊整體開發）案」，內政部都市計畫委員會審議中，先前已召開3次專案小組會議，配合機場捷運場站及百米大道規劃，正依專案小組建議事項研擬及補充資料中。
中、長期發展計畫，將以「機場園區」勾勒機場與周邊區域發展願景及規劃設計構想，針對機場門戶臨近國道3號清水休息站東側地區，辦理航空地形測量、基礎資料盤點調查、分期分區發展計畫、都市設計綱要規劃，提出台中機場機場周邊規劃範圍整體開發構想，目前已召開2場工作坊會議聽取地方意見，依預訂進度推動中。
針對提及給予更多補償、多元的安置計畫及保留農耕地部分，都發局說，短期計畫範圍以區段徵收辦理開發，考量區內受區段徵收影響的拆遷戶，規劃有第三之二種產業專用區作為安置街廓，另計畫區西北側規劃有農業區，提供區內土地所有權人有意願維持農耕使用，後續開發階段涉土地徵收補償及住戶安置部分，由地政局依規辦理。