高端疫苗預約截止！占比約七成　預約總人數出爐

第六輪疫苗施打開放60.5萬名符合資格者預約施打高端疫苗，指揮中心原宣布要在18日預約截止，不過為了更有效運用疫苗，往下增開20至35歲的民眾做預約，並在今（20）日中午12時預約截止，根據統計，

增加開放對象，同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次。總計有

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根據指揮中心統計資料，目前在全國意願登記平台上，目前完成登記總人數含增開對象為

人，

在7月27日14時後新登記者為

▲指揮中心今（20）公布，新增6例本土確診個案、1例死亡個案。（圖／NOWnews製圖）