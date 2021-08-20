高端疫苗預約截止！占比約七成　預約總人數出爐

第六輪疫苗施打開放60.5萬名符合資格者預約施打高端疫苗，指揮中心原宣布要在18日預約截止，不過為了更有效運用疫苗，往下增開20至35歲的民眾做預約，並在今（20）日中午12時預約截止，根據統計，符合預約資格為30萬2331人；已完成預約人數有18萬393人，佔符合預約資格人數59.67%，這些增加開放對象，同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次。總計有59萬9613人將施打高端疫苗，佔符合預約資格人數66.61%
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-20 15:40:57｜2021-08-20 15:43:07
根據指揮中心統計資料，目前在全國意願登記平台上，目前完成登記總人數含增開對象為1349萬5402人，其中已有1076人已打2劑。至於在意願登記部分，有意願施打高端疫苗者共有62萬5764人，其中在7月27日14時後新登記者為36萬9212人。
截至目前為止，累計接種 10,014,566 人次，AstraZeneca 接種 6,372,240 人 次，Moderna 接種 3,642,326 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 39.49%，劑次人口比 42.67 (劑/每百人)。