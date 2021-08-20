首起自陸移入delta個案！羅一鈞：不排除在廈門登機染疫
中央流行疫情指揮中心每週五公布國內確診個案的基因定序，其中13日有一名自大陸確診的境外移入個案（案15936），經定序發現感染的是印度Delta變異株，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案的基因定序和屏東群聚、印尼、美國的病毒株不同，但他沒到過張家界、河南等Delta疫情的省份，因此不排除是在廈門的機場染疫。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-20 15:55:20
羅一鈞表示，這名個案為本國籍40多歲女性，他是在四月中旬到七月底都住在福建晉江市，沒有到過張家界、河南等有傳出Delta疫情的省份，而他在7月30日入境，8月10開始出現現喉嚨痛跟頭痛的症狀，經採檢確定感染Delta變異株，CT值很低只有17而已，序列在經過細部比對後，確認與台灣發生的屏東群聚和其他從美國或印尼來的Delta病毒株不相同，所以研判是為境外感染。
羅一鈞提到，目前國內沒有中國的序列可以比較，但他在回顧七月足跡的時候，有發現他是從廈門機場搭飛機返台，而七月在廈門機場有傳出廈門航空有出現小群聚狀況，不排除是該名個案在辦理登機時被傳染，但目前屬於沒有找到明確的接觸者的狀況。