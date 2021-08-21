今日來講股／外資大賣超、台股臨十字路口　不漲有2原因

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廖祥安表示，首先是台股歷經幾波大漲之後，大家普遍有居高思危的心態，尤其像航運股裡的貨櫃三雄，大家都知道表現非常好，但為什麼近期漲幅有些停滯，最主要是市場擔心接下來的第四季，或是明年上半年景氣是否還能像現在這樣，因此目前先停、看、聽。更何況貨櫃三雄股價從20、30元，漲到200、300元，更會助長大家居高思危的心態。
第二，雖然半年報繳出亮眼成績單，但股價沒漲的另一個原因就是產業的雜音，近期包括像面板報價下跌、手機拉貨動能不如預期、DRAM記憶體部分外資也出報告認為寒冬快要來了。且美國Fed都明示暗示要縮減購債金額、市場害怕升息，因此台股多空僵持，而下半年也有變數，包括景氣、資金流向、疫情變化等，都需要時間釐清後，台股才有可能再走下一步。
至於外資19日大舉撤資出、狂賣501億元，賣超金額創下史上第六大。廖祥安表示，看去（2020）年外資就賣了台股5400億元，但賣完後台股並沒有走跌，反而今年屢創波段新高，為什麼呢？因為還有內資撐盤。他認為外資賣超台股，並不是看壞台股，因為目前全球股市中，還有四分之三的國家或地區，還是處於一個相對高檔，甚至是歷史的高檔，唯獨亞股最弱。
為什麼亞股獨弱？廖祥安指出「震央」是在中國大陸，因為中國大陸最近實施一連串嚴格控管股市或產業的一些手段，外資看到這些手段之後，當然第一步就是先撤了再說，先退一步再看看後續如何，嚴格來講，這是外資採取的一個區域性避險策略，不見得是單獨看壞台股。
至於台積電成為外資提款機？廖祥安則說，其實看台積電股價走勢跟韓國三星幾乎是一模一樣的，不代表台積電基本面不好，再來是當外資遇到要避險的時候，當然第一個想到部分調節台積電，大家不用太擔心，因為台積電處在全球半導體領導地位，外資賣超之後，勢必還會再回來，因為畢竟半導體景氣，從下半年一直到明年上半年，都沒有很大的疑慮。
針對當沖降稅延長，但台股不漲反跌是為什麼？廖祥安指出，其實早在8月16日法人圈大概就略知一二，但看看本周，週一週二下跌，週四週五也走跌，就知道台股漲跌其實跟當沖降稅沒有太大的關係。股市存在投資與投機人，才能創造股市的流動性，如果只有講求長期投資的投資人，股市很容易成為一攤死水，參與的人反而會越來越少，因此此項政策對於活絡股市絕對有正面的幫助。
最後提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。