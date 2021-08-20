男「騎車路過」突被攔！大媽當場飆罵還報警 原因超無辜
在路上與人發生爭執時，有些人會選擇「大事化小，小事化無」，有些人則會報警處理，但你有遇過理由這麼奇葩的嗎？近日，就有網友分享，他去買排骨飯時，四名警察在幫騎車的男子跟大媽調解，後來得知原因後，讓他傻眼直呼「根本是史上最無辜」，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 16:34:43
原PO在《Dcard》表示，他去家裡附近買排骨飯時，看到門口站了四名警察，一名騎車的男子正在被警察盤問，旁邊還有一位氣炸的大媽，情況令人覺得很困惑，而排骨店裡的三位大嬸熱心地告訴他事發經過。
怎料，原因竟是大媽到排骨店門口的剎那，男子慢慢地從旁騎過，沒撞到大媽，也沒有露肌肉勾引，只是大媽突然轉身，看到男子騎過瞬間被嚇到，然後開始生氣狂罵男子，甚至還罵了各種髒話，最後大媽還直接報警，這讓原PO聽了相當傻眼。
原PO透露，他等到排骨快炸好時，又有兩位警察來支援，忍不住心想「到底要多少警察來…三位大嬸還跟我說有七個，害我抖了一下」，最後看著他們和解各自離開，他無奈的說「史上最無辜的男子，真心替他感到無言，這是我今年看到最瞎的事，罵人的還可以報警抓人」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「自己嚇倒還腦羞罵人？那位大媽太扯了吧」、「男子：當時就...挺突然的」、「排骨便當表示無辜」、「要七個警察是什麼操作，是要擺七星陣嗎」、「嗯...那個大媽是以為全世界都對他心懷不軌嗎？」、「這應該連警察都傻眼」、「哇…有沒有這麼瞎」。（編輯：許智超）