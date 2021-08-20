祈求平安　中油石化事業部辦普渡法會

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台灣中油公司石化事業部中元三時繫念祈安法會，是由該事業部執行長陳國棟主持，副執行長陳正文、廠長何信杰、台灣石油工會第一分會常務理事吳明發等人與會。
中元三時繫念祈安法會，在佛光山寺法師的引領下，虔誠持誦大悲咒及阿彌陀佛經，與會人員一同虔誠敬拜，焚香頂禮，祈求平安順福，功德圓滿。
中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，由於全台仍在疫情二級警戒狀態，此次祈安法會除了控管參加人數外，現場位置安排也保持人與人間的社交距離，法會會場設有往生壇(超渡壇)、焦面壇(普施壇)，敬備鮮花、素果、米糧、罐頭、素粽、糕點等祭品，供奉三界眾生離苦得樂，共沐佛恩。
陳國棟強調，他除嚴格要求員工落實工安、環保標準作業程序外，並透過舉辦法會，安定員工內心，也間接加強工廠操作安全，因此，每年都會舉辦祈安法會，祈求公司營運順利、工廠操作平安，並祝禱透過法會福蔭鄉里，地方安定祥和。
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