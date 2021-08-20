特企／徐匯中學站雙捷交會　稀有新案「崇利中山」爆熱門

買房跟著捷運走是不敗法則，捷運宅房價保值性優於一般產品，隨時間發展房價也更有上漲空間，不管對自住族、置產客來說都很合適。在雙北市各大捷運站中，具有雙捷運線機能的捷運站由於便利性更佳，也成為購屋客鎖定的重點，像是與台北市一橋之隔的捷運徐匯中學站，就是蘆洲區中唯一雙捷交會的捷運站，未來環狀線第二階段通車後可直接串連士林，房價後市發展看俏。





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由於徐匯中學站屬早期開發區，周邊生活機能完備成熟，素地開發飽和，已近十年無新案推出。近期深耕當地的崇利建設推出新案「崇利中山」，基地距捷運徐匯中學站僅3分鐘步行距離，地段絕佳，基地自整地階段就吸引不少周邊鄰里詢問。據了解，個案於本月7日正式公開後，快速銷售八成，目前兩房產品已完售。





此次成功整合「崇利中山」478坪基地面積的崇利建設，成立以來始終專注於蘆洲推案，深耕當地，曾多次獲得中華建築金石獎、內政部友善住宅獎、國家建築金質獎等獎項肯定，也相當投入地方公益，熱心社會服務。建設公司總經





理楊宗翰曾是全球獅子會最年輕總監，此次在建案規畫上也特別貼近青年購屋族群需求，打造宜居好宅。





為打造指標建築，建設公司也特別禮聘豪宅等級建築團隊，建築外觀由李浩原建築師以現代俐落線條重新詮釋Art Deco建築美學，工程結構由在北市有不少指標建案業績的品昇工程操刀，景觀設計則是豪宅御用六國景觀，團隊陣容相當堅強。





「崇利中山」規劃地上12層、地下3層一棟建物，推出22至38坪、二至四房產品。個案主推38坪戶別，可規劃四房雙衛，格局規劃高坪效，無走道空間浪費。建材配備Panasonic廚具、林內雙機、義大利爐具、YKK氣密窗搭配5＋5mm Low-E玻璃，為區域稀有高規格。





代銷該案的創意家行銷專案經理吳澤逸表示，徐匯中學站周邊國際連鎖店林立，還有徐匯廣場可滿足採買需求，區域發展成熟度很高，而且跟蘆洲捷運沿線房價相比，徐匯中學站相對親民，加上區域久無推案，剛性需求強烈，個案公開後詢問度非常高，已購客有七成是區域客，其他也有來自周邊三重、士林等地的客層。



