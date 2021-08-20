開冰箱見「冰塊長刺」女冒問號！網狂猜原因　神人解答了

不少人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，一杯充滿香氣的咖啡，帶給許多人開啟一天生活的儀式感，是上班或唸書時不可或缺的良伴。尤其現在許多民眾居家上班，少不了更加需要咖啡提神。不過日前就有名網友表示，自己打開冰箱要拿製冰盒中的冰塊時，居然發現冰塊竟然「長出了尖刺」，好奇提問後意外釣出神人找出解答，讓不少網友紛紛大喊長知識。

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這名女網友先是在社群論壇《Dcard》上PO文表示，自己今日早上起床後打算泡杯冰咖啡，不過當她到冷凍庫拉開製冰盒後，竟意外看到製冰盒出現一個長相奇特的冰塊，仔細一看照片可以發現製冰盒內有一格冰塊並非呈現平穩的表面，而是突起一根長長的尖刺，這也讓她打趣表示「這孩子怎麼長的跟別人不一樣？是在告訴我性別嗎？」

▲女網友發現自加冰塊「長出刺」好奇拍下這個畫面求解。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文曝光後掀起不少討論，許多網友也驚喜表示「好酷喔我都沒看過！」、「我也是第一次看到這麼酷的冰塊」，至於為何會有被稱為「冰釘」的長刺冰塊產生，先前就有鄉民找到一部科普影片解釋了這個奇特的現象，影片內提到，冰塊會長刺是因為水結冰時首先由接觸到冷空氣的頂層表面開始結凍，當中間的水無處可去就會被迫透過孔洞向上噴出，形成類似煙囪的中空的尖刺。

這個現象也被

《跟著鄭大師玩科學》

在網站上解釋為「穗冰現象」，文章內也提到如果想自製冰刺實驗的話，建議可以使用蒸餾水，否則以逆滲透水代替亦可，另外使用邊緣垂直的容器會比製冰盒效果好一些，因為後者V型的器壁受壓時容易將冰塊推擠向上升起，造成壓力宣洩至下方尚未結冰的底部。

至於飲料店一般常見的「圓柱中空冰塊」就不會有類似情況發生，會選用這類冰塊而非普通製冰盒立方體的冰塊的原因則是因為其體積大、融化速度較慢，這類冰塊可以讓飲料比較快冷，也很適合長時間飲用的茶品，能有效保冰，是不少手搖飲料店的首選。（編輯：楊智傑）