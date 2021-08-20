許藍方神隱9天首露面！哭著道歉「看清很多事情」

「最美博士」許藍方10日被爆與已婚的康姓醫師發生不倫戀，儘管對方已經坦誠自己外遇，還向太太道歉，她堅持否認疑似婚外情。而今（20）日早上她發文預告晚上會開直播與大家見面，稍早也履行承諾開直播與網友互動，談及近來心情，她眼眶泛紅，哽咽表示：「抱歉讓家人、朋友擔心了。」

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許藍方從11日在臉書上發出第3則聲明後開始神隱，今天是第9天，她終於開直播露臉，談到神隱心情，她提到：「這段時間讓我的朋友擔心了，很抱歉，我相信大家都不好受，現在事情交給律師處理，我不方便多說什麼，只想跟關心我的朋友、家人、受到影響的人，說聲抱歉，讓你們擔心了。」

▲▼許藍方開直播哽咽道歉。（圖／翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

許藍方邊說邊哽咽，她也感謝支持她的朋友、家人，「有時候事情發生 ，你會看到很多原本看不清的事情，感謝你們的支持、鼓勵，非常感謝，很對不起，希望自己的情緒能夠趕快平復，像現在就是一個不太好。」她表示，希望趕快回到工作崗位，能繼續跟大家分享、討論跟生活有關的知識、性知識與兩性知識，並自我打氣：「所有的事情對我來說，都是一個讓我更成長的養分，未來的自己越來越好，大家可以每天盡自己的所能，把每一天有意識地過好每一天，讓自己健康快樂，希望每個人都可以越來越好。」