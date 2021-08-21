度假神隱不理會阿富汗變天　英外相面臨下台呼聲

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媒體16日揭露，阿富汗情勢危急之際，英國首相與外相竟然同時在休假。
強生去了索麥塞郡（Somerset），拉布（DominicRaab）跑得更遠，去了希臘克里特島（Crete），而且是前一週抵達，直到15日喀布爾淪陷前幾小時才返回崗位。
拉布實際上消失超過1星期，把幾乎所有職責都委派給下屬，現在面臨越來越高的辭職壓力，甚至連同黨議員也不相挺。
英國外交部並沒有否認，拉布13日人在克里特島，確實叫一名次長打電話給阿富汗外長阿特瑪（MohammadHanif Atmar），協助安排撤離前英軍翻譯員。
政府消息人士證實，當時拉布已經度假1星期，外交部官員建議拉布致電阿特瑪，得到的回覆是拉布沒空，要求次長高史密斯（Zac Goldsmith）替他打這通電話。
由於高史密斯和阿特瑪的職位不對等，事情於是被推遲一天。「衛報」報導，這通電話最後根本沒打。
消息人士告訴「衛報」，拉布有超過一星期「基本上拒絕任何聯絡」，指示「所有事情都去找高史密斯」。他們說，拉布幕僚還告訴官員，要讓正在度假的老闆看東西，「門檻可是相當高」。
在野黨工黨、自民黨和蘇格蘭民族黨（SNP）都要求，如果拉布自己不辭職，強生必須開鍘。
部分保守黨議員私下也同意拉布應該走人，一人告訴「衛報」，拉布的處境很「站不住腳」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1100820