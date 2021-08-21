迷你「小蝸」奮力向上爬　網友直呼：第三道選手加油

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此石牆上有著兩隻巨大的蝸牛裝置藝術，呈現出其緩慢向上爬的樣子，而這群人圍在作品旁目不轉睛，讓原PO不禁好奇的向前查看，才發現竟然有一隻真的蝸牛在第三跑道上吸引大家的目光，讓他興奮的直呼：「加油啊！」
橘子向The China Post表示，當下看到這一幕時突然覺得人生就是如此，假設三隻蝸牛代表現代人，「不管是身處哪個跑道上的蝸牛，都是賣力往上爬，不論快或是慢，肯持續努力的話，總是會抵達終點」。
而這個裝置藝術上可見，其中一隻蝸牛已經到達終點，另一隻則繼續努力前進，最後就是亂入的迷你小蝸牛，在第三跑道上，即便落後也緊追不捨。
橘子從中體悟到，「就像你我一樣，每個人都有自己的目標，在屬於自己跑道上奮力向前，總是會有機會達成夢想」。
照片一貼出，立刻引起網友留言，「很勵志的一場比賽」、「好想幫他作弊喔」、「人小志氣高」、「2號選手已陣亡」、「過五年可能也在同一個地方」。
事實上，這座裝置藝術叫做「天生我材必有用」，作者李億勳想表達的是，在多元的城市中，有來自各地的不同族群，搭配一旁的兔子裝置藝術，希望藉由以兔子敏捷的速度和蝸牛對比，凸顯蝸牛即使慢卻能爬牆，表現出每個人在不同領域中皆有擅長的事。
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