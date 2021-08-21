迷你「小蝸」奮力向上爬　網友直呼：第三道選手加油

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橘子向

The China Post

表示，當下看到這一幕時突然覺得人生就是如此，假設三隻蝸牛代表現代人，「不管是身處哪個跑道上的蝸牛，都是賣力往上爬，不論快或是慢，肯持續努力的話，總是會抵達終點」。

而這個裝置藝術上可見，其中一隻蝸牛已經到達終點，另一隻則繼續努力前進，最後就是亂入的迷你小蝸牛，在第三跑道上，即便落後也緊追不捨。