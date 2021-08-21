印尼漁工滯留台灣　外交部專案助105人返國

國際疫情持續嚴峻，各國基於防疫安全實施嚴格邊境管制，導致至少25萬名船員滯留海外。外交部今（21）日表示，為發揚人道救助的精神，我國政府昨日以專案方式協助105名滯留在我國周邊海域船舶上的印尼籍船員搭乘專機返國，落實我國保障國際人權的理念，也充分展現我國「新南向政策」的「以人為本」核心價值。





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外交部指出，於3月間接獲駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）反映，我國附近海域的外國籍船舶上有多名印尼籍船員契約已經到期，但因船東與船旗國未能妥善處置，導致船員無法返國，已對其身心健康造成負面影響。IETO也理解我國為確保邊境防疫安全，僅開放我國籍船舶及國人投資經營的權宜船上的外籍船員在台灣進行船員交換，但仍然期盼我國政府基於人道協助的立場，協助印尼船員返回家鄉。





外交部指出，我國政府在疫情嚴峻、防疫量能有限的條件下，仍然伸出援手，全力協助滯留海上已久的印尼籍船員返國。經過交通部航港局及外交部合作規劃，以及國家人權委員會等單位的指導，我國政府各相關部門與IETO及外籍船舶在台灣的船務代理業者多次進行協商，終於在兼顧邊境防疫安全及人道問題的原則下，擬定此次印尼船員返國的專案。





此次專案安排船員在高雄港集結後，透過「過境不入境」的「防疫通道」登岸前往高雄小港國際機場搭機。在中央流行疫情指揮中心、外交部、衛生福利部疾病管制署、海洋委員會海巡署、內政部移民署、財政部關務署、交通部民用航空局及臺灣港務公司等單位通力合作，動員超過100名工作人員，順利協助105名印尼籍船員及16名印尼滯台僑民，共計121名乘客於8月20日晚間11時搭乘印尼政府安排的專機返國。





指揮中心副指揮官陳宗彥也親自到現場視察遣返作業辦理情形，與各政府部門共同協作確保邊境防疫安全及印尼船員們返國的權益。印尼駐台代表章溥帝（Budi Santoso）也到小港機場向印尼船員們致意，同時代表印尼政府對於我國政府執行此次人道救助行動表達由衷感謝。





外交部表示，我國與印尼合作執行這次專案，均同意雙方應該針對船員聘僱及相關議題進行對話，以提升船員權益。未來我國相關部門也將依法透過港口國管制、登檢、驅離等作法，維護我國周邊海域的秩序與安寧，同時確保外籍船員在外國籍船舶上的權利，更善盡我國做為國際社會負責任成員的義務。



