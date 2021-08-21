再質疑違法黨章　張亞中：江啟臣主席任期已到應卸職

國民黨主席候選人張亞中日前要求黨主席江啟臣任期屆滿，應即刻辭去黨主席，遭江啟臣稱張不懂黨務。張亞中今（21）表示，「江前主席，您錯了，」他不是質疑，也不是不懂黨務，而是明確的說，江啟臣已經違反黨章，又刻意曲解黨章，而犯下違法擴權的錯誤，江啟臣應為的是「卸職」，而非「辭職」。江啟臣的行為已造成瓜田李下、選舉不公的影響，這已經屬於參選人應有的道德層面了。
記者余祥／台北報導
2021-08-21 10:22:54｜2021-08-21 10:23:44
張亞中日前公開要求江啟臣遵守黨章第17條「主席之任期為四年，連選得連任一次，…主席缺位時，…新主席，補足原任所遺任期」剛性規定，即刻缷去黨主席職位。依黨章規定，自8月19日起，江啟臣在黨內的合法職稱應是「前主席」，而非「現任主席」。
張亞中說，自從黨主席直選以來，所有黨主席從來沒有自動延長任期之案例。黨主席任期年限是剛性規定，依照黨章，唯一能解釋和修改黨章的，就是黨代表大會或中央委員會，不是中常會，更不是主席所任命的考紀會。
江啟臣回應張亞中的「質疑」是「不懂黨務」，因而堅持不「辭職」。張亞中說：「江前主席，您錯了，我不是質疑，也不是不懂黨務，」更不是要求您辭職，而是明確地說，您已經違反了黨章，又刻意曲解了黨章，而犯下了違法擴權的錯誤，您應為的是「卸職」，而非「辭職」。您的行為已造成瓜田李下、選舉不公的影響，這已經屬於參選人應有的道德層面了。
張亞中說，請「江前主席」再三思。懸崖勒馬，猶未晚矣；知錯能改，善莫大焉。請不要為了多掛一個月的黨主席名號，為了方便選舉，而置黨章於不顧，更請不要讓自己的不法及不名譽行為載入中國國民黨的史冊。