普渡「南霸天」擺整桌！她樂喊：地基主超開心　網全認了

中元普渡是台灣民間一年一度的重大習俗，儘管今年因為疫情無法盛大舉行，不少人也打算儀式從簡，到量販店或超市購買零食、罐頭、飲料等等供品祭祀祖先，不過日前就有一名女網友擺出不同於一般葷菜、罐頭等供品，而是擺了滿滿一桌的「南霸天」，澎湃畫面曝光後也讓不少網友笑翻。

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這名女網友先是在臉書社團《爆廢公社二館》表示今年中元普渡「地基主超開心」，不過自己卻還是被媽媽念了一頓，原來是因為她在供桌上擺上的不只尋常的白飯、葷菜等，還有一整桌有著「南霸天」之稱的丹丹漢堡全餐，不光是漢堡、飲料或炸雞，就連麵線也有，看起來相當豐富齊全，也難怪她如此自豪保證地基主吃得開心。

▲原ＰＯ端出得供品不只有傳統菜色還有滿滿速食。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

超澎湃畫面曝光後，不少網友也幽默表示「跟媽媽說時代不同了，地基主也要吃吃不一樣的東西，不然每次都看我們吃」、「北部地基主表示羨慕」、「還有附飲料服務真周到」、「現在人生活步調跟以前完全不一樣，簡單方便就好，心意足就好啦！」、「南部地基主限定」。

事實上隨著時代演變和受疫情影響，不少民眾為求防疫方便，省下到傳統市場準備菜餚的方式，改買罐頭、速食等祭拜，日前也有網友買了速食當做供品祭拜，向地基主擲筊後第一輪就拿到聖筊，讓她安心笑稱「我家地基主有開心就好」，不僅不怕浪費食物，大家也能在拜拜後吃得安心又開心。（編輯：楊智傑）