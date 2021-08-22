直播／雙北疫情風險有望調降？陳時中下午2點出面說明
國內新冠肺炎疫情趨緩，雙北市疫情風險是否有望由「中高風險」調降？中央流行疫情指揮中心今（22）日下午將召開記者會說明疫情及防疫作為等事宜，指揮官陳時中會中是否有最新說法，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您來起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-08-22 14:00:00
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計2,472,606例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,455,074例排除），其中15,916例確診，分別為1,367例境外移入，14,496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。
2020年起累計828例新冠肺炎死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
指揮中心昨日也已宣布二級警戒延長至9月6日，且不排除持續至年底，不過，目前看來國內疫情已有趨緩，只是相較其他地區，雙北疫情監測仍屬於中高風險等級，陳時中昨日透露每周會開疫情檢討，是否降級會再跟大家報告，今日就看指揮中心是否有最新決定。
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