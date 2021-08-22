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快訊／零死亡病例！新增6例本土確診、4例境外移入　

▲新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。（圖／Pixabay）
▲新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。（圖／Pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-08-22 14:05:24

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增10例新冠肺炎(COVID-19)確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今(2021)年8月21日、餘5例為無症狀感染。個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14,707位確診個案中，已有13,580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自日本(案16028)、德國(案16029)、南非(案16030)及印度(案16036)入境，入境日介於8月8日至8月20日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,489,074例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,471,769例排除)，其中15,926例確診，分別為1,371例境外移入，14,502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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