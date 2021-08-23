這時投注最旺！威力彩今衝27億 善用紅色、狗相關添財氣
連續41期頭獎摃龜的威力彩，今（23）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估這期頭獎可望衝上27億元，如1注獨得，除創今年單注最高獎金紀錄，亦是第3屆及第4屆以來第3高。至於如何提高中獎率？易經財經專家陶文表示今日是癸卯日，即「萬事具備，只欠東風」的日辰，只要加入鼓動這股財氣的元素，中獎機會就會大大提昇，而且最好投注時間為辰時早上8點至9點及未時下午1點至3點，戌時（19點至20點）則是財氣入庫的時辰，紅色則是旺財吉色，也因財運第一旺的生肖是狗，可抱著愛犬或攜帶狗的圖騰購買彩卷。
記者顏真真/台北報導
2021-08-23 08:28:50
由於威力彩連摃期數已來到第3屆公益彩券發行以來第4高，達到41次，使得今晚開獎的威力彩頭獎21億5989萬1747元起跳，而且台灣彩券公司根據目前銷售金額估算，頭獎更已來到23億4126萬2417元，預期這期銷售金額可達17.5億元，頭獎有望進一步衝上27億元。
至於今日要如何提高中獎機會？陶文指出，對於中獎發財這件事來說，今日癸卯日為「萬事具備，只欠東風」的日辰，因為「財源吉星」已經成為這一天的主氣，只要加入鼓動這股財氣的元素，中獎成為億萬富翁的機會就會大大提昇。
若從「奇門遁甲」的角度來說，陶文解析今日財氣最旺的方位就在「西北方」，投注最好的時間則是辰時早上8點至9點及未時下午1點至3點。另外，戌時（19點至20點）則是財氣入庫的時辰，
今日財運最好的生肖包括狗、蛇、馬、羊、兔子，吉利的幸運號碼是2、3、8、6、7與其組合。同時，今日旺財吉色是紅色，衣服配件用之大吉。陶文更指出，由於今日財運第一旺的生肖是狗，因此，可抱著愛犬或是攜帶狗的圖騰購買彩卷。
此外，中午的正東方財氣也十分旺盛，陶文建議可到辦公室或居家的正東方投注站扣買彩券，這個時候的吉利顏色是綠色加紅色，攜帶羊的圖騰，中獎機率與財運指數會更高。另外戌時（19點至20點）則是財氣入庫的時辰，吉利方位是正東方、東南方和正南方。