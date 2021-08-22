北市確診數+3　衛生局：已知地點已清消、其他疫調中

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心今（22）日也公布全台確診數字，其中台北市為3例。台北市政府衛生局下午也公布確診者的相關資料，3例分佈於士林區、大同區和萬華區，有1例為家戶感染，另2例正在進行疫調當中。





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衛生局方面表示，中央公布之台北市確診個案疫調資料，市府方面已掌握確診者於可傳染期（發病日及前3日內）之相關接觸者，且場域已完成清消，故今日無合乎公佈條件之個案足跡，個案狀況台北市均掌握中。





而針對三名確診者的相關資料，衛生局方面表示，3例本土確診病例共為2例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲，居住於士林區、大同區及萬華區，1例因接觸確診家人接受居家隔離，並在解隔前採檢陽性確診，另2例正在進行疫調，以釐清感染源。





至於前一週北市的確診狀況，衛生局也在下午的記者會上做出統整。15日至21日一週新增確診本土病例9例，較前一週13例減少4例，各行政區分佈為大安區及文山區各3例，萬華區1例、內湖區1例、士林區1例，其中男性4例和女性5例，居家隔離期間確診者2例均為家戶感染，有2例與職場確診者有關，5例感染源不明。



