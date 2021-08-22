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在今年新冠肺炎疫情期間，花蓮慈院收治了十六位確診病人，最後一位確診病患也在八月初康復出院，大會紀錄片特別分享在六月底出院的「安全帽阿姨」林女士，醫療團隊持續關心，透過視訊與林女士連線。歷經二次拔管才脫離呼吸器的林女士回憶起護理長削蘋果給她吃的情景，她說：「我好懷念那蘋果的味道，那剎那間，我心裡暖起來；我覺得這就是家人在照顧家人的感覺，我覺得那塊蘋果特別甜，那種感受有點想流淚！」
心蓮病房圓癌末夢 以病人為中心
而今年也是花蓮慈院安寧病房－心蓮病房成立二十五周年。疫情期間，心蓮團隊帶著五十九歲罹患下唇癌末期的吳先生圓一個回家的夢，陪伴他回家裡看一看。緩和醫療中心主任王英偉表示，「圓夢」是心蓮病房團隊常常在做的事情，對他們來說「以病人為中心」已深烙在團隊所有人的心裡，有句話叫「不擇手段」，對團隊來說不擇手段以各種方式完成病人的需要，這是心蓮團隊的使命必達。
偏山就近醫療 提升治療品質
三十五年來，除了醫師醫治病人，護理師照護病人，甚至二十四小時陪伴病患，是醫療團隊重要的成員，以全人護理照護病人，將他們疼到心裡。護理部鍾惠君主任表示，不僅許多鄉親不用盤山過嶺到外地求醫，包含醫師、影像處理、藥師、麻醉、復健等，還有護理團隊，更是精進專業與人文，陪在病人身邊，也見證醫療持續進步，讓不少海外病人慕名而來，跨團隊合作擬訂治療計畫，只希望讓病人盡快恢復回到原先生活。
資料來源：健康醫療網 偏鄉行善人間無涯 花蓮慈濟醫院成立35周年
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