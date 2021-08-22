百隻走私貓遭安樂死！她痛掀「殘酷真相」：名人推波助瀾

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譚艾珍感慨的說，「動物買賣市場商機大，即使冒著傷害動物及犯法的風險也一直有人鋌而走險的走私活體動物。這些被走私的小動物擠壓在密不通風的船艙底層，有的怕被海巡查扣，就會先綁著重物直接丟進大海煙滅證據。如果成功摸黑上岸後，又是一陣慌亂的被接應的車輛抓著就擠壓塞進箱子⋯真正到了目的地有的已經死亡了，而身體狀況不佳的也會被殺害減輕醫療負擔。只有存活下來的就進入寵物販賣市場⋯當它們成為別人家的寶貝時已經犧牲了許多無辜的生命⋯為什麼沒有辦法接受領養代替購買？為什麼走私活體動物者的罰則一直無法修法？幾十年來的問題一直存在著」。
譚艾珍也提到，自己家中的兩隻貓都是路邊救援後收養的，也都陪伴著外孫新醬一同成長，並認為「人類的價值觀不改變，這種動物悲歌一直會重複上演的！不要只是針對執法人員指責，大家應該想想看主嫌幫兇到底是誰？怎麼才能落實～沒有買賣就沒有傷害！領養代替購買！」
不少網友看完後也紛紛回應「您真的非常有智慧」、「您說得對，重點根本不是怪執法人員，依法執行並沒有錯，錯的是走私的人、跟買來路不明寵物的買家」、「應該領養不棄養，更不要購買來路不明的動物，才不會讓不肖的人有機會牟利，不至於害了這些無辜小生命」、「很多人都把重點放錯了!真正的罪魁禍首是那些走私人員」。（編輯：潘毅）