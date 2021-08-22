走私貓引激憤！外國人反曝台灣「詭異現況」：人命不值錢
海巡署查獲漁船走私154隻品種貓隻，昨（21）日下午已全數安樂死，引起社會各界爭論。對此，就有網紅《外國倫看台灣》反而提出台灣的「詭異現況」，不禁疑惑「台灣的人命不值錢，已經是這個社會願意接受的現象，這是很可悲的」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-22 22:32:59
今（22）日粉專《外國倫看台灣》在臉書上發文提到「台灣人對長期存在該解決的問題感到麻木，甚至對提出問題的人感到反感」，他舉例說明，今天有走私貓咪被安樂死，十幾隻貓咪的性命，造成輿論嘩然，許多人覺得貓咪安樂死太殘忍了，「可是每天平均8個人死於交通意外，大家就覺得這個沒辦法，在網路上大家認同交通需要改善，但是在實際作為上很多人卻不願意改變」。
《外國倫》之前更訪談過縣議員，並向對方反應「攤販霸佔人行道，造成行人要走馬路很危險」的問題，但議員則回「已經嘗試過跟攤販溝通，但是攤販拒絕讓步」。
隨後《外國倫》還分享過去住在新竹1年的心得，新竹後火車站的菜市場，幾乎所有騎樓的人行道都被商家霸佔，一堆老人家坐著輪椅在馬路上與車共行，「外國人看到這個狀況會深感震驚，會覺得騎樓的商家為了自己拚經濟，罔顧行人的性命安全，看到這種極度自私自利的行為，外國人怎麼可能會覺得台灣最美的風景是人？」
最後《外國倫》也不禁感慨「一個一百多隻流浪貓的性命可以上頭版新聞，人們卻把台灣一些反常，不合理的現象合理化」，如士林夜市因為商家霸佔人行道，政府就在馬路上畫綠色人行道，讓人民走馬路，「這種奇觀是台灣獨有的，不用和美國比較，我在泰國曼谷沒看到這樣的事情，在日本沒看過，在香港也沒見過。台灣的人命不值錢，已經是這個社會願意接受的現象，這是很可悲的」。（編輯：潘毅）