晶片短缺持續衝擊汽車業，美參議員向台灣求援，Toyota預計九月全球減產40%！

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自2020年下半年以來，便開始出現晶片供不應求的狀況，不少車廠都曾進行過調節性的停產動作，而車廠減產也間接造成裁員、衝擊當地經濟等問題，根據路透社報導，美國三位民主黨議員Gary Peters、Debbie Stabenow、Sherrod Brown向台灣駐美代表蕭美琴大使尋求協助，希望可提升晶片供應，降低後續影響，而台灣方面則未正式回應。
此外，近期因受到晶片短缺而準備進行停工的車廠部分，Toyota計畫在9月份開始，全球產量將減少40%，共計14家工廠將會開始執行停工動作，而停工時間會依該廠生產之車款與當地市場需求而有不同，例如：Toyota在日本本土生產的頂級房車 Century就會直接暫停生產整個月，全新的Land Cruiser也會自9月3日起暫停生產至9月底，預計全球總減產量達36萬輛；在此之前，Toyota歷經311大地震等外在因素後，建構良好的產銷計畫，常態具備足夠地晶片庫存，因此先前的產銷皆未受太大的影響，使得其幾乎是這波武漢肺炎疫情，最後一家必須進行暫時停工的車廠，而這波停工計畫勢必會影響2021年的年度銷售表現。
另外，Ford同樣受到半導體相關零配件短缺影響，位於堪薩斯負責裝配F150的工廠也會自8月23日起停工一周；同時，先前已受到影響的VW也不排除還會有進一步的減產計畫。自2020年下半年全球經濟開始復甦，但疫情仍拉長了全球晶片供應時程，造成車用晶片出現短缺，自2021年以來，多數車廠都曾進行調節性的停工動作。