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近期由亞東醫院團隊與台大醫院腎臟科姜文智醫師等研究團隊合作並發表於國際免疫學期刊的最新文章發現，Gd-IgA1引發的免疫反應亦會觸發補體系統的異常活化。亞東醫院醫學研究部主任邱彥霖醫師表示，研究發現，體內Gd-IgA1濃度與補體系統活化後的產物，包括C5a, Ba因子的濃度呈正相關，表示當體內免疫反應越大，補體系統活化後的產物越多，就越增加A型免疫球蛋白腎炎的嚴重程度。
藉補體系統搜集更多數據 為腎友做個人化治療
此研究發現未來發展的趨勢可將補體系統活化後的產物作為偵測疾病現況的生物標記，更可藉此搜集更多相關數據，結合「精準醫療」，為慢性腎病病人提供個人化治療方式。邱彥霖醫師解釋，研究中也指出，服用三至六個月的免疫抑制劑後，體內Gd-IgA1與C5a、Ba因子的濃度皆呈下降趨勢，服用免疫抑制劑也助於維持腎功能。
A型腎絲球腎炎初期症狀輕 患者較難以察覺
根據流行病學調查發現，男性罹A型免疫球蛋白腎炎的發病率又高於女性，又以壯年族群居多，尤其症狀輕微，初期時若未警覺發現，當出現腎功能低下時都可能為時已晚，需立即治療。邱彥霖強調，目前治療上包括免疫抑制劑與類固醇等，雖此研究已證實補體系統是造成A型免疫球蛋白腎炎的新機制，但補體抑制劑的療效仍在進行臨床試驗，重要是患者應提高警覺，若有症狀出現時應盡快就醫。
資料來源：健康醫療網 腎功能受損關鍵曝光 台研究發現補體系統機制惹禍
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