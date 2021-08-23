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疫情生活下的數位醫療對策，許多醫院、診所陸續推出電話、視訊診療及遠端心理諮商。李俊宏主任表示，以往遠距醫療多針對離島偏鄉或是特殊需求，現因應疫情，放寬遠距醫療的照護對象及模式，讓病友不用出門也能回診。預約後可以Line、FB、電話進行看診，並進行身分審查，個案必須截圖，並清楚核對身份資料，免於冒名頂替的問題。
若是以電話問診者，李俊宏主任提到，可將照片傳至信箱確認身份；若以上都有困難者，沒辦法通過認證，再於領藥時確認身分。近年法規有調整遠距諮商辦法，個案在醫師處方之下，經安排進行遠距諮商，個案可透過網路與心理師一對一來做心理治療。除非有特別需求或藥物順從不佳，仍可以維持居家治療，至病患家中做訪視。
他也分享國外去年封城作法，思覺失調症患者因而降低人際互動，其實對病情不利，因此也提供虛擬實境讓病人參與，更有現實感。
目前觀察數位醫療的成效不錯，減少來院暴露感染的風險，提高服務滿意度及接受度，只是取藥受到限制。李俊宏主任分享去年美國的包裹郵件系統，可以直接將藥物寄到患者家中，但國內法規限制較不同，還是得回到醫院取藥。
思覺失調症自行停藥 復發風險高達八成
現行思覺失調症病人之臨床用藥方式，包含口服與注射藥物，但病人經常因為要每天吃藥，藥物順從性低，經常發生中斷治療導致病情惡化，甚至自傷、傷人的情況。李俊宏主任指出，停藥的風險是可能復發，「根據研究統計，停藥一年，復發的風險可以高達七八成以上。」
如果發作次數越多次、時間越長，將導致腦部細胞凋亡，影響腦部功能包含記憶力、注意力、邏輯推理等功能，衍伸疾病控制更加困難，甚至需加重藥物劑量來控制疾病，進而會出現自殺、暴力、攻擊行為、決策受到症狀干擾，影響經濟生活等問題。
新一代長效針劑 降低疾病復發機會
為了提升病人服藥順從性，可透過施打長效針劑協助穩定病情。李俊宏主任表示，民眾對長效針劑有誤解，認為療效不佳，新一代的長效針劑相對於舊型的針劑或口服藥效果，在保護腦部功能方面較好，減少副作用。有些患者並非不願意服藥，只是可能因為病情忘記吃藥，而現已有一個月或數個月施打一次的新型長效針劑，可減少不服藥所導致的復發機率，且國外研究，對於初次發作個案，初期使用可穩定病情、及早回到常規，保護功能會比沒有服藥來得更好。
鼓勵病人穩定就醫 呼籲社會多包容
新冠疫情期間，醫療不中斷，除了視訊診察、遠端諮商等，李俊宏主任指出，如果有困難還是可以來院治療。不過有部分患者因為受限於體質以口服藥物來治療，家屬多鼓勵患者來提高服藥的意願；而人際互動減少不利病患的病情，鼓勵透過遠端視訊設備來維持基本的社交，對於個案情緒能有改善。此外，家屬也可以協助個案在家中進行輕度運動等訓練，讓個案的生活作息較穩定。
資料來源：健康醫療網 疫情生活下的數位醫療 思覺失調症病友在家也能回診！
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