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相親帶上10親友！她開門見「三代同堂」嚇壞：根本是面試

▲有網友抱怨，同事介紹她跟一名男子相親，結果對方竟來了10個人，讓她當場傻眼。（示意圖，非當人／取自pixabay）
▲有網友抱怨，同事介紹她跟一名男子相親，結果對方竟來了10個人，讓她當場傻眼。（示意圖，非當人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 10:34:17

雖然現在交友軟體已經非常盛行，不少情侶都是在上頭認識結緣，但也有人以聯誼或者相親的方式來認識另一半。近日，就有網友分享，她和一名同事介紹的男子相親，結果門一打開竟看到「三代同堂」，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，同事知道她未婚後，想幫忙介紹對象，再加上目前也沒有男友，因此她覺得可以試試，便答應見面。怎料，對方竟來了10個人，其中包含「爸、媽、爺爺、奶奶，加上大姐、二姐等三代同堂」，讓她看了當場嚇壞。

原PO忍不住說，「這是搞人海戰術啊，全家到齊…我只有一個人」。原PO也透露，男子的爸媽全程都在問話，甚至讓她以為自己在面試工作，「同事問我，是否我覺得那男生比較矮所以沒下文，拜託我根本沒注意那男生長相，都是長輩七嘴八舌」。

▲原PO透露，全程都是男方爸媽在問話，讓人覺得自己是在面試，感到十分崩潰。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO透露，全程都是男方爸媽在問話，讓人覺得自己是在面試，感到十分崩潰。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
原PO指出，一般相親應該都是單獨見面，就算不是也想讓他們單獨談話，同行的親友也不應該這麼多人，因此無奈地說「這是我第一次體驗傳統相親，想必以後可能也不會有了」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這樣也太恐怖了吧」、「還沒交往就被嚇跑了」、「他單身是有原因的，太可怕了」、「還沒交往就被嚇跑了」、「傻眼，好特別的經歷」、「哇！這年代還有這種稀奇的事，妳遇到了，乾脆去買彩券吧」、「嚇呆了！！而且壓力會很大」、「這種的不是媽寶，也很沒用，好可怕10個人」、「媽寶男，百分百」。（編輯：許智超）

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