逛賣場走失！4歲女童淚吐「爸爸名字」 保全聽完全笑歪
小孩對任何事物都充滿好奇心，因此在人潮眾多的大型場所，較容易跟爸媽走散。近日，就有一名4歲女童跟家人意外走散，後來被賣場的工作人員發現，並帶到服務中心，沒想到當保全詢問爸媽的名字時，女童的「回應」卻讓全場笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 11:50:02
綜合陸媒報導，大陸一名4歲女童和爸爸到賣場逛街，結果因為人潮眾多，導致她不小心和爸爸走散，心裡也感到十分焦慮。隨後她走到某間玩具店前，一看到店員就忍不住開始大哭，希望可以趕快回到爸爸身邊。
店員見狀趕緊聯絡保全，並請他們將女童帶到服務中心，等到保全了解事情的經過後，決定透過賣場廣播尋找爸爸，接著問她「你爸爸叫什麼名字？」怎料，她竟流著淚說「我爸爸叫死懶鬼！」
保全認為是自己聽錯，便請女童再重複一次，結果她認真又委屈的說「他就叫死懶鬼呀！我媽媽都是這樣叫他的…」，這讓在場的保全、工作人員笑成一片，只好在廣播中說「死懶鬼！死懶鬼先生，你女兒跟你走丟了，請到一樓服務中心接走她…」。
詭異的廣播讓賣場所有人瞬間無言，幸好女童的爸爸有聽到，也意識到廣播說的人正是自己，緊張又尷尬地走進服務中心。而這段有趣的廣播，也被現場的民眾錄下，對此，網友也全笑翻。（編輯：許智超）