Subaru Forester Wilderness將於9/2現身
Subaru先前釋出圖片預告將推出Forester Wilderness，但日前紐約車展突然宣布取消，這也因此打亂Subaru WRX展出計畫，連帶也影響Forester Wilderness時程，不過近日據外媒報導指出，Forester Wilderness預計於9/2現身。
Carture 車勢文化
2021-08-23 11:55:20
Subaru最著名莫過於水平對臥引擎、四輪驅動系統與EyeSight，而針對四輪驅動與越野形象Subaru則成立Wilderness子品牌，並於2021年初推出首款作品Outback Wilderness，不同於一般Outback，Outback Wildernes除配備更顯越野精神的外觀套件，另外車輛離地高度、X-Mode越野模式與輪胎等也有進行調校升級。
而先前釋出的圖片則預告將會帶來另一款Wilderness車型，雖未明確說明但據了解應就是Forester Wilderness。但日前紐約車展臨時宣布取消，突如其來的消息打亂了Subaru預定在車展展出WRX計畫，同時Forester Wilderness也似乎受到影響，不過近日外媒報導Forester Wilderness將在9/2現身。