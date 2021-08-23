菜市場跟你拼了！外送員一看「訂單」震驚 婆媽嗨：聰明
外送平台近幾年崛起，不少懶人在家都會用APP點餐，美味的餐點就會送到家門口，而除了餐點以及飲品以外，也開放越來越多功能，包括賣場、超市、超商，甚至是藥妝店、菜市場也漸漸加入外送戰場，來分一塊懶人商機的大餅。近日，就有外送員分享自己接到菜市場的訂單，結果直呼「1政策」實在太聰明，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 15:03:47
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「這個菜市場也太聰明了吧！本來可以分成好幾單，直接被濃縮成一單」只見貼出的照片，是一筆黃昏市場的訂單，內容物友滷雞爪、大餅、滷白菜、香菇蛋黃肉包等物，等於一單裡面不只是同一攤販賣的東西，而是其他攤販集結於同個訂單，讓民眾一單就能買到許多攤販的東西。
如此便利的背後原因，原PO也解釋「這就是菜市場現在也有把自己當成大賣場的概念，運費只需要付一筆，民眾就能在家購買不同攤販的東西」；也有同行跳出表示「是黃昏市場現在有派人撿貨給外送員，就跟家樂福全聯一樣幫忙撿貨，傳統市場也變通了」、「就是有專人到各攤販撿貨，交給外送員，跟賣場概念一樣，蠻聰明的」。
貼文一出，網友紛紛回應「我真的覺得商人頭腦很厲害＝＝」、「菜市場真的也是跟你拼了...直接派撿貨員來尬大賣場」、「原來菜市場的模式是這樣，方便多了啊」、「一單可以買好幾家，還會增加顧客購買意願，太聰明了」、「台北現在很多傳統市場都有這服務，熊貓跟581都有，真的方便」。（編輯：張嘉哲）