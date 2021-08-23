女子連撞3車翻覆 醫院「尿遁」落跑

台中市林姓女子昨(22日)晚間駕車經北屯區松竹路時連撞路邊3輛自小客車，林女所駕的車輛翻覆，雖無明顯外傷，但警方欲對她酒測時聲稱頭暈無法酒測，救護車將她送往中國醫藥大學附設醫院診治後，林女在其兒子推輪椅協助下趁機「尿遁」逃離醫院，警員於晚間至醫院拿取委託書時，林女已不在病床上。警方已動員追查林女，並呼籲.車禍事故逃得了一時逃不了一世，後面仍須面對法律的制裁，呼籲勇敢面對切勿心存僥倖。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-23 17:12:39
第五分局警方於8月22日20時17分於北屯區崇德路三段10號前處理交通事故，車禍係一名林姓女子(66年次)駕車沿崇德路三段由松竹路往崇德八路(南往北)方向行駛，不慎連續撞擊路邊停放之3輛自小客車。林婦所駕車輛翻覆，共計造成4台自小客車受損。警方到達現場時，林姓女駕駛表示身體不舒服、頭昏無法酒測，警員在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，由其後到場林姓女駕駛的兒子陪同坐上救護車至中國醫藥大學附設醫院就診。
員警隨後到達醫院並再次詢問林女可否吹氣酒測，林女表示無法實施酒測，於是員警將抽血委託書給醫院，由於目前仍為防疫期間，所以，醫院人員告知員警不能在診間等候，請員警3小時後再回醫院領取抽血委託書。然而，在23時員警返回醫院要拿抽血委託書時，護理師表示，林姓女駕駛還沒抽血，因為要上廁所，即由她的兒子推輪椅前去，但後來就沒再回來急診室留觀區。員警驚覺林女已「尿遁」，隨即趕往林女住所查訪，但均住處無人回應。
第五分局今說明：林女在其子的協助下未抽血即離開醫院，由於本案並非屬於刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上防疫期間，所以，員警無法在診間全程陪同，但為了釐清相關案情，目前已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內找到林女到案說明。