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捐血人「血清抗體」大調查遭疑違法　莊人祥回應了

▲化學兵針對公共廁所實施消毒。（圖／軍聞社提供）
▲化學兵針對公共廁所實施消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-23 15:14:11｜2021-08-23 15:15:11

為了防堵疫情，中央流行疫情指揮中心，今（23）天發布了5大項加強監測方案，包含社區定點加強監測、污水監測、國際機場特定高風險人員重點監測、捐血人血清抗體陽性盛行率調查，以及邊境進口冷凍食品加強監測。

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其中針對捐血人血清抗體陽性盛行率調查，遭質疑是否會違反法規，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，是根據研究倫理來做，不會做個資連結，目前已經送到人理研究倫理委員會，交由專家認定。

指揮中心強調，有關捐血中心血清抗體陽性盛行率調查，目前正送IRB（研究倫理委員會）審查中，會等IRB通過後，才會進行隨機抽樣檢體，且檢體需去除個資連結，時間預估需要兩個半月左右。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。截至8月23日新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14506例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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