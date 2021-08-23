捐血人「血清抗體」大調查遭疑違法　莊人祥回應了

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指揮中心強調，有關捐血中心血清抗體陽性盛行率調查，目前正送IRB（研究倫理委員會）審查中，會等IRB通過後，才會進行隨機抽樣檢體，且檢體需去除個資連結，時間預估需要兩個半月左右。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,502,861例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,485,203例排除)，其中15,932例確診，分別為1,373例境外移入，14,506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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