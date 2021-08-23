野球名人房／從「叛將」變「偉人」 林琨瀚憶當年背罪名
上周節目邀請東哥的老戰友林琨瀚擔任來賓，分享過去在中華隊的回憶，引起不少迴響，這集大家繼續跟著《野球名人房》的腳步繼續懷舊吧！之前東哥有提到，1992巴塞隆納奧運銀牌班底幾乎都加入俊國熊和時報鷹，但林琨瀚是少數沒有加入這兩隊的選手，林琨瀚表示：「因為我參加奧運之前還在服兵役，所以就沒有跟著東哥他們一起前進職棒」，隨後林琨瀚加盟三商虎，開啟他的職棒生涯。
運動中心/綜合報導
2021-08-23 20:00:13｜2021-08-23 20:20:43
另外，當年只要是從中華職棒跳槽到台灣大聯盟的球員都被認定為「叛將」，而林琨瀚就是其中一員。為什麼會跳槽？他解釋：「因為當時有些狀況所以必須離開中華職棒，加入台灣大聯盟，隔年三商虎解散我也要背一點責任」，不過他認為他沒有對不起誰，他說：「雖然換到另一個聯盟，但我還是一樣在球場上展現我的技術，給球迷看到非常精采的比賽」。
幾年後台灣大聯盟解散，這些「叛將」能不能回中職打球？答案是可以的，但必須繳錢才能回到中華職棒擔任球員或教練。林琨瀚透露當時的合約內容有一條寫道：「如果你曾是中華職棒球員跳到台灣大聯盟，你現在要回到中華職棒的時候，你必須把你到台灣大聯盟的簽約金一半拿回來」，林琨瀚覺得這非常不合理，所以就選擇退役，不過若沒有當時的規定，林琨瀚的人生可能會大大的不同。
雖然林琨瀚背了「叛將」這個罪名幾十年，但東哥決定這集節目中幫他「洗白」，他提到：「如果沒有經歷過這些事情，中華職棒不會有現在的榮景，所以呼籲大家現在不要再叫林琨瀚叛將，他們這些球員是台灣棒球的偉人，若林琨瀚未來要出書的話，這段經歷應該可以寫個兩至三頁」，東哥講完這段話之後逗得全場哈哈大笑。
林琨瀚現在在清華大學擔任助理教授兼棒球隊教練，但對於提早離開職棒這件事，他還是有一些遺憾，究竟是什麼呢？8/23（一）晚間十點，記得準時鎖定《野球名人房》，聽琨瀚教練講故事喔！